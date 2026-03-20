Учителю математики запретили работать в школах после прогулки по улицам голышом

20 марта 2026, 06:48

В Великобритании учитель математики разделся догола и отправился гулять по улицам

Фото: iStock/lolostock

В Великобритании учителю математики запретили работать после того, как его заметили гуляющим по улице без одежды. Об этом сообщает Daily Mirror.





Инцидент произошёл 11 ноября 2023 года в городе Хебберн. Работавший в школе Hetton Academy Эндрю Пикок, работавший в школе Hetton Academy попал в поле зрения посетителей паба, когда был полностью голым. Очевидцы рассказали, что мужчина стоял на улице без одежды, но, заметив людей, поспешил к машине.



В полиции он объяснил своё поведение тем, что является нудистом. Он добавил, что обычно практикует это в сельской местности, но в тот раз выбрал тихое место на окраине города. Он якобы не планировал попадаться людям на глаза.



В мае 2024 года Пикок уволился из школы. В феврале 2025 года комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности рассмотрела дело Пикока и признала нарушения. Мужчине запретили работать в школах, колледжах и других детских учреждениях Англии. Пересмотр решения станет возможным не ранее 16 февраля 2028 года.