В Госдуме предложили отменить ограничение в три балла для работающих пенсионеров
В Госдуме предложили отменить ограничение в три пенсионных балла (индивидуальный пенсионный коэффициент; ИПК) для работающих пенсионеров. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она отметила, что такая мера будет способствовать тому, чтобы люди оставались на своих рабочих местах и продолжали трудиться. По словам Бессараб, работающий россиянин трудоспособного возраста вправе получить до десяти индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в год. Для работающих пенсионеров эта сумма составляет всего три ИПК.
Депутат обратила внимание на то, что в России существует значительное количество граждан, которые вынуждены выходить на пенсию раньше установленного срока из-за неблагоприятных условий труда, высоких нагрузок или особенностей своей профессиональной деятельности. Несмотря на это, они продолжают работать.
