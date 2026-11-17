Турист из Китая попробовал русское блюдо в Петербурге и расплакался
NetEase: китайский турист расплакался, попробовав пельмени в Петербурге
Китайский турист, побывавший в ресторане Санкт‑Петербурга, не смог сдержать эмоций после дегустации пельменей. По его признанию, на глаза навернулись слёзы уже после первого кусочка, пишет издание NetEase.
Внешне блюдо выглядело привлекательно, но вкус разочаровал путешественника. Он посчитал пельмени чересчур жирными, а начинку — безвкусной и пресной.
«Чем выше ожидания, тем больше разочарование», — поделился турист своими ощущениями.При этом остальные блюда, которые он попробовал в том же ресторане, ему понравились. По наблюдениям китайских журналистов, у иностранных гостей есть свои фавориты среди русской кухни. В топе находятся блины, борщ, оливье и селёдка под шубой.