17 ноября 2026, 06:28

NetEase: китайский турист расплакался, попробовав пельмени в Петербурге

Фото: iStock/zhudifeng

Китайский турист, побывавший в ресторане Санкт‑Петербурга, не смог сдержать эмоций после дегустации пельменей. По его признанию, на глаза навернулись слёзы уже после первого кусочка, пишет издание NetEase.





Внешне блюдо выглядело привлекательно, но вкус разочаровал путешественника. Он посчитал пельмени чересчур жирными, а начинку — безвкусной и пресной.



«Чем выше ожидания, тем больше разочарование», — поделился турист своими ощущениями.