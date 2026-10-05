HR-эксперт назвал зарплату, ради которой стоит переезжать в Москву
Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев назвал ориентиры по доходу для тех, кто планирует переезд из региона в Москву. Человеку с зарплатой 60 тысяч рублей стоит рассматривать столичную вакансию с оплатой от 130 тысяч рублей после вычета налогов, если потребуется снимать отдельное жилье.
При аренде комнаты приемлемым уровнем эксперт считает доход около 105 тысяч рублей. По его оценке, съем однокомнатной квартиры рядом с транспортом потребует 55–65 тысяч рублей ежемесячно. Комната обойдется примерно в 30–35 тысяч.
Еще около 5 тысяч рублей уйдет на проезд. Расходы на еду, повседневные покупки и услуги в Москве окажутся на 20–25% выше региональных. Чихачев в беседе с «Газетой.Ru» советует закладывать в новую зарплату стоимость жилья и минимум 30-процентный рост прежнего дохода. Иначе финансовый эффект от смены города окажется слишком слабым.
Для специалиста, который получает в регионе 100 тысяч рублей, комфортным ориентиром станет зарплата в Москве на уровне 180 тысяч. При прежнем заработке в 150 тысяч рублей стоит рассчитывать примерно на 240 тысяч. Владельцу собственной квартиры в родном городе нужна прибавка не меньше 60–70 тысяч рублей.
Парам переезд обойдется дешевле за счет разделения арендной платы. Если работают оба партнера, каждому из них достаточно меньшего прироста дохода — примерно на треть. Семье с ребенком потребуется общий заработок выше прежнего на 100–120 тысяч рублей: придется оплачивать двухкомнатную квартиру, занятия, медицинские расходы и при необходимости услуги няни. Эксперт рекомендует сохранить запас средств хотя бы на три-четыре месяца жизни и аренды в столице.
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