HR-эксперт назвал зарплату, ради которой стоит переезжать в Москву

05 октября 2026, 07:21

Переезд в Москву ради работы окупится при зарплате от 130 тысяч рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев назвал ориентиры по доходу для тех, кто планирует переезд из региона в Москву. Человеку с зарплатой 60 тысяч рублей стоит рассматривать столичную вакансию с оплатой от 130 тысяч рублей после вычета налогов, если потребуется снимать отдельное жилье.