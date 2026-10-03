В московском метро на станции «Тульская» загорелся вагон поезда
В метро Москвы на станции «Тульская» загорелся вагон поезда, следовавшего к «Пражской». Об этом сообщают телеграм-каналы.
Возгорание началось только в одном вагоне, сейчас состав проверяют. О причинах происшествия и наличии пострадавших не сообщается. Очевидцы сняли видео инцидента. На кадрах видно, как из вагона тянется дым, а пассажиры наблюдают за происходящим на безопасном расстоянии.
В 17:44 столичный дептранс сообщил, что на юге Серпуховско-Тимирязевской линии поезда идут с увеличенным интервалом. Спустя 10 минут ведомство объявило об остановке движения от «Серпуховской» к «Нагорной», в обратном направлении поезда ходят с задержкой. Примерное время восстановления движения — 15–20 минут.
В дептрансе заверили, что делают все возможное для восстановления движения на участке серой ветки, и призвали пассажиров выбирать другие линии метро или наземный транспорт.
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