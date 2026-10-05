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Спасатели третий день подряд ищут двух пропавших рыбаков из Хабаровского края

Спасатели третий день ищут двух мужчин, вышедших порыбачить в море в Татарском проливе
Фото: канал в MAX «МЧС Хабаровского края»/@id2721120700_gos

В акватории Татарского пролива продолжается поиск двух мужчин, которые ушли на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщили в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.



2 октября 37-летний и 45-летний жители региона вышли из бухты Сизиман Ванинского района на надувной лодке с подвесным мотором. Мужчины планировали порыбачить. Когда они исчезли и прекратили выходить на связь, началась поисково-спасательная операция. С 3 октября сотрудники МЧС ведут авиаразведку акватории и береговой линии, задействуется вертолёт Ми-8.

За два дня специалисты осмотрели 125 километров берега и более двух тысяч квадратных километров морской поверхности. В настоящее время поиски продолжаются.

Сотрудники МЧС России напомнили, что с учетом понижения температуры воды и воздуха, неустойчивости погоды и усиления ветровой нагрузки судоводителям важно соблюдать правила безопасности и не ставить под угрозу свою жизнь и пассажиров.

Мария Моисеева

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