Спасатели третий день подряд ищут двух пропавших рыбаков из Хабаровского края

05 октября 2026, 06:52

Спасатели третий день ищут двух мужчин, вышедших порыбачить в море в Татарском проливе

Фото: канал в MAX «МЧС Хабаровского края»/@id2721120700_gos

В акватории Татарского пролива продолжается поиск двух мужчин, которые ушли на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщили в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.