Спасатели третий день подряд ищут двух пропавших рыбаков из Хабаровского края
В акватории Татарского пролива продолжается поиск двух мужчин, которые ушли на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщили в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.
2 октября 37-летний и 45-летний жители региона вышли из бухты Сизиман Ванинского района на надувной лодке с подвесным мотором. Мужчины планировали порыбачить. Когда они исчезли и прекратили выходить на связь, началась поисково-спасательная операция. С 3 октября сотрудники МЧС ведут авиаразведку акватории и береговой линии, задействуется вертолёт Ми-8.
За два дня специалисты осмотрели 125 километров берега и более двух тысяч квадратных километров морской поверхности. В настоящее время поиски продолжаются.
Сотрудники МЧС России напомнили, что с учетом понижения температуры воды и воздуха, неустойчивости погоды и усиления ветровой нагрузки судоводителям важно соблюдать правила безопасности и не ставить под угрозу свою жизнь и пассажиров.
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