Психолог раскрыл причины повышенной тревожности у зумеров

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Причинами повышенной тревожности и чувствительности у зумеров являются клиповое мышление, гиперопека родителей и длительный карантин во время пандемии COVID-19. Об этом заявила медицинский психолог Александра Ищук. По ее мнению, раньше анализ материала происходил постепенно и размеренно.
«Например, просмотр мультфильмов и сказок был вдумчивым и неспешным, мозг успевал обрабатывать данные. Сейчас изображения движутся быстро, а информация представляется в виде кратких выжимок. Клиповое мышление ускоряет поиск ответов на вопросы, но негативно влияет на способность абстрагироваться, анализировать и глубоко усваивать материал», — пояснила врач в беседе с «Москвой 24».Однако сейчас настало то время, когда отказаться от смартфона попросту невозможно, лучше правильно научиться им пользоваться, считает психолог-консультант Евгений Ковалевский. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что взрослым следует почаще задаваться вопрос «Зачем?» перед тем, как взять телефон в руки.
«Задавайте этот вопрос каждый раз, когда берете в руки телефон. «Узнать, что нового» — это не ответ: мир каждую секунду новый. И каждую секунду тот же, что тысячу лет назад — потому что живет по тем же принципам. Это можно понять сразу, причем без смартфона. <…> Хотите отдохнуть — почитайте книгу. Любая, даже самая скучная, книга полезнее, чем интернет-серфинг, который не дает ничего, кроме психологической усталости», — подчеркнул психолог.Читайте также:
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