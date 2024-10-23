«Никто не страдал»: Психолог объяснил рост популярности «монастыринга» среди зумеров

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«Монастыринг» — новый тренд молодого поколения. Популярность «монастыринга» может быть связана с тем, что зумеры в большинстве своем заинтересованы в личностном развитии и получении нового опыта. Говорят, что в отличие от поездки в обычное путешествие, временное проживание в монастыре помогает юноше или девушке задействовать сразу несколько пластов личности. Так ли это?
Профессор, доктор культурологии, психолог Андрей Зберовский в беседе с «Радио 1» сообщил, что зумеры склонны к трендам, которые постоянно меняются.
По его словам, подобные около идеологические тренды были, есть и будут, потому что, в современном мире нет тех векторов, которые подходят всем.
Он добавил, что «монастыринг» создает ощущение важности, причастности себя к каким-то большим течениям.
Именно в этом возрасте (от 18 до 30 лет), по его мнению, нужны какие-то свершения, неудобства, приключения, эмоциональные переживания, если этого не испытать, то потом это сделать будет сложно.
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«Мы помним, как на протяжении десятилетия все считали святым долгом ехать на Бали, пожить там, переосмыслить себя, прийти к духовным ценностям. Сейчас также процветает Непал, там все стараются прикоснуться к Далай Ламе, познать какие-то истины», — сказал эксперт.
По его словам, подобные около идеологические тренды были, есть и будут, потому что, в современном мире нет тех векторов, которые подходят всем.
«Люди — существа экзистенциональные, мы стараемся себе придумать смысл. А когда нет какой-то конкретной концепции, когда мы, например, строим коммунизм, капитализм, летим к звездам, тогда пытаются придумать какие-то свои искусственные заменители смыслов. Кто-то идет в пещеры, кто-то идет в монастыри, кто-то держит аскезу», — объяснил психолог.
Он добавил, что «монастыринг» создает ощущение важности, причастности себя к каким-то большим течениям.
«Как психолог я отношусь к этому тренду с понимаем и позитивом. Если человеку это дает сил, прибавляет стимул к жизни, дарит ощущения и уважением к самому себе, то пожалуйста. Лишь бы никто не страдал из окружающих. Обретение смыслов из уже апробированных моделей было всегда»,— высказался о своем взгляде собеседник.
Именно в этом возрасте (от 18 до 30 лет), по его мнению, нужны какие-то свершения, неудобства, приключения, эмоциональные переживания, если этого не испытать, то потом это сделать будет сложно.
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Анастасия Бондарева