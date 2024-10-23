«Никто не страдал»: Психолог объяснил рост популярности «монастыринга» среди зумеров

«Монастыринг» — новый тренд молодого поколения. Популярность «монастыринга» может быть связана с тем, что зумеры в большинстве своем заинтересованы в личностном развитии и получении нового опыта. Говорят, что в отличие от поездки в обычное путешествие, временное проживание в монастыре помогает юноше или девушке задействовать сразу несколько пластов личности. Так ли это?