HR-эксперт объяснила, стоит ли просить повышения перед Новым годом
Оценка годовых результатов и планирование будущих расходов делают предновогоднее время удачным для обсуждения с руководством повышения или прибавки к зарплате. Об этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала «Москве 24».
По словам эксперта, предновогоднее время — понятие достаточно растяжимое: в одной компании бюджет могут обсуждать весь ноябрь и декабрь, а в другой его уже полностью утверждают к началу последнего зимнего месяца. Поэтому важно узнать, как происходит именно в вашей организации, и инициировать разговор еще до того, как расходы на персонал будут зафиксированы.
Конец года может быть удачным и для разговоров о карьерном и зарплатном росте, поскольку часто это время подведения итогов. К финальному периоду года сотрудники обычно уже могут продемонстрировать конкретный вклад в бизнес — показать завершенные проекты, рост продаж, снижение расходов и так далее, в то время как руководитель на фоне обсуждения бюджета оценивает годовые результаты и работу каждого.
Однако есть и обратная сторона: некоторые руководители в декабре бывают настолько заняты закрытием года, отчетностями и выполнением планов, что им не до личных разговоров с сотрудниками. В итоге даже обоснованный запрос может затеряться, особенно если вынести его на обсуждение в последние рабочие дни, предупредила Лоикова.
В любом случае важно не только найти удачное время для разговора о пересмотре зарплаты или должности, но и тщательно к нему подготовиться. Для начала, отметила эксперт, следует соотнести достигнутые результаты с адекватным запросом, поскольку, например, достижения одного проекта чаще могут быть основанием для премии, а не для повышения в должности или увеличения зарплаты. Последнее же скорее возможно при устойчивом расширении ответственности.
Перед беседой важно собрать несколько убедительных доказательств своего вклада в общую работу и подготовить короткую сводку того, что удалось сделать за этот год и каких результатов добиться. Не должно быть общих фраз типа «я много работал», только конкретика: «я взял на себя дополнительное направление», «сократил сроки согласования», «обеспечил запуск проекта» и так далее. Результат можно показать, даже если работа не связана напрямую с выручкой: возможно, в отделе стало меньше ошибок, четче начали соблюдать сроки, удалось значительно освободить время руководителя или повысить качество обслуживания.
Не стоит оставлять руководителю задачу самостоятельно угадывать желаемый сотрудником результат — надо заранее сформулировать конкретное предложение. Вместо «хотелось бы получать больше» следует обозначить конкретный размер оклада или диапазон, подчеркнула эксперт. Еще один важный момент — не стоит начинать разговор на корпоративе или где-то случайно в коридоре. Разумнее заранее назначить отдельную встречу, сразу обозначив тему, при этом лучше не упоминать пересмотр вознаграждения или должности, иначе есть риск, что руководитель начнет всячески избегать этой беседы. Лучше сказать, что хочется обсудить результаты своей работы, роль в компании и полномочия на следующий год, отметила HR-эксперт.
Если после разговора руководитель перенесет этот вопрос на неопределенное время, полезно выяснить, что именно стало препятствием. Также стоит спросить, что должно измениться, чтобы пересмотр стал возможным, и какие результаты нужно показать. Тогда удастся хотя бы получить ясные критерии и понимание того, к чему следует стремиться для достижения желаемого, или просто понять, есть ли у компании вообще реальная готовность пересматривать какие-то условия под сотрудника, подчеркнула Лоикова.
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