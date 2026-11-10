HR-эксперт объяснила, стоит ли просить повышения перед Новым годом

10 ноября 2026, 12:36

HR-эксперт Лоикова: перед Новым годом стоит просить повышения

Фото: iStock/littlehenrabi

Оценка годовых результатов и планирование будущих расходов делают предновогоднее время удачным для обсуждения с руководством повышения или прибавки к зарплате. Об этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала «Москве 24».