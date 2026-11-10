Депутат рассказал о праве россиян требовать удаления слитых личных данных
Персональные данные человека могут оказаться в открытом доступе по самым разным причинам: из-за утечек информации, публикаций на сайтах-агрегаторах, размещения объявлений, регистрации в онлайн-сервисах или передачи сведений различным организациям. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам парламентария, нередко пользователи даже не подозревают, что в интернете можно найти их номер телефона, адрес электронной почты, место работы, сведения о недвижимости или другие личные данные. Главная проблема заключается в том, что однажды опубликованная информация может многократно копироваться, попадать в поисковую выдачу и использоваться злоумышленниками для подготовки фишинговых атак, телефонного мошенничества и социальной инженерии. Поэтому контроль над собственным цифровым следом становится важной частью информационной безопасности.
Немкин советует начать с ревизии информации о себе в интернете: для этого можно использовать поисковые системы, вводя свои имя и фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и другие идентификаторы в разных комбинациях. Особое внимание, по его словам, стоит уделить сайтам-агрегаторам персональных данных, справочникам, каталогам организаций и ресурсам, публикующим объявления. После обнаружения информации необходимо определить, кто является ее владельцем: непосредственно сайт, на котором размещены сведения, или сторонний сервис, который только индексирует и показывает уже опубликованные данные.
С юридической точки зрения в России основным инструментом защиты является федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с ним человек вправе обратиться к оператору персональных данных с требованием предоставить информацию об обработке его сведений, уточнить их, заблокировать или удалить в предусмотренных законом случаях — например, если данные обрабатываются без законного основания, используются для целей, которые больше не актуальны, либо необходимость в их хранении отпала. Для этого нужно направить владельцу сайта или организации письменное обращение с указанием конкретных сведений, которые необходимо удалить, и основания для такого требования.
При этом важно учитывать, что право на удаление не является абсолютным: организация может иметь законные основания продолжать обработку и хранение информации, например в силу требований законодательства или необходимости исполнения договора, предупредил депутат.
Отдельный механизм, рассказал парламентарий, связан с удалением ссылок на определенную информацию из поисковой выдачи. В России действует так называемое право на забвение, закрепленное в ст. 10.3 федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Оно позволяет гражданину при соблюдении установленных условий потребовать от поисковой системы прекратить выдачу ссылок на информацию о нем, если она распространяется с нарушением законодательства, является недостоверной, неактуальной или утратила значение для заявителя. Однако речь идет именно об исключении ссылок из результатов поиска по определенным запросам, а не об автоматическом уничтожении информации на самом сайте, поэтому в большинстве случаев эффективнее одновременно обращаться и к владельцу ресурса, и к поисковой системе, посоветовал Немкин.
Если владелец сайта отказывается удалять данные без достаточных оснований, не отвечает на обращение или продолжает незаконную обработку информации, человек может обратиться с жалобой в Роскомнадзор. В зависимости от обстоятельств также возможна судебная защита, в том числе требование об удалении незаконно размещенных сведений и о возмещении причиненного вреда. При этом не стоит пользоваться услугами сомнительных посредников, которые обещают гарантированно очистить цифровой след за несколько часов: для получения доступа к персональным данным они могут запросить паспортные сведения, пароли или коды подтверждения, предупредил он.
Важно помнить, что полностью стереть информацию из интернета практически невозможно, поскольку у нее могут оставаться копии, архивы и сохраненные публикации, объяснил Немкин. Но системная работа с первоисточниками, поисковыми системами и операторами персональных данных позволяет существенно сократить объем открытой информации о человеке и снизить риски ее использования против него.
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