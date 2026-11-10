Депутат рассказал о праве россиян требовать удаления слитых личных данных

10 ноября 2026, 11:36

Депутат Немкин: россияне могут потребовать удалить личные данные

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Персональные данные человека могут оказаться в открытом доступе по самым разным причинам: из-за утечек информации, публикаций на сайтах-агрегаторах, размещения объявлений, регистрации в онлайн-сервисах или передачи сведений различным организациям. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.