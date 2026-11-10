Россиянам напомнили об их правах в случае обнаружения тараканов в съёмном жилье

10 ноября 2026, 12:11

Юрист Георгиева: арендатор вправе вернуть залог при обнаружении тараканов

Фото: iStock/Lacheev

Арендатор вправе расторгнуть договор и вернуть залог за квартиру, если обнаружит в ней тараканов или плесень. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в беседе с «Москвой 24».