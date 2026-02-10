HR-эксперт перечислила самые частые ошибки соискателей на собеседованиях

10 февраля 2026, 18:48

Лоикова: Опоздание – это одна из главных ошибок соискателей на собеседованиях

Фото: iStock/fizkes

Опоздание без предварительного звонка или сообщения – одна из главных ошибок соискателей на собеседованиях при приеме на работу. Об этом в беседе с «Татар-информ» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.