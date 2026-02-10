HR-эксперт перечислила самые частые ошибки соискателей на собеседованиях
Опоздание без предварительного звонка или сообщения – одна из главных ошибок соискателей на собеседованиях при приеме на работу. Об этом в беседе с «Татар-информ» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
По мнению специалиста, на собеседовании недопустимо перебивать интервьюера, не готовиться к встрече и не изучить информацию о компании в социальных сетях и интернете. Лоикова отметила и такие нежелательные моменты, как несоответствие дресс-коду, негативные высказывания о предыдущих местах работы и руководителях, молчание и уход без объяснений, игнорирование сообщений работодателя после встреч, а также предоставление ложной информации о своём профессиональном опыте.
Кроме того, к ошибкам относится излишняя разговорчивость о постороннем, отсутствие вопросов о вакансии и задачах, а также демонстрация незаинтересованности в работе, заключила эксперт.
