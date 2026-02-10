Юрист Георгиева: ответственность за сосульки на балконах лежит на собственниках
Ответственность за опасные сосульки на балконах многоквартирных домов зависит от того, кому принадлежит конструкция. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева.
Эксперт в беседе с «Татар-информ» пояснила, что если балкон предусмотрен проектом здания, то следить за его состоянием обязана управляющая компания. Однако в случаях, когда жильцы самостоятельно устанавливают козырьки или другие элементы, ответственность ложится на собственника квартиры.
При обнаружении угрозы жителям рекомендуют сначала обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, которые должны устранить проблему. Если реакции не последует, можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.
Юрист предупредила, что падение сосулек может привести к серьезным травмам. При наличии доказательств бездействия — фотографий и официальных обращений — правоохранительные органы вправе возбудить уголовное дело.
За ненадлежащее содержание общего имущества управляющей компании грозит штраф до 50 тысяч рублей, а собственнику за самовольные конструкции — от 1 до 1,5 тысячи. Если же сосулька причинит вред человеку, пострадавший сможет потребовать компенсацию как от УК, так и от виновного владельца жилья.
Читайте также: