Россиян предупредили о наказании за нежелание пускать соседей в дом
Жильцам многоквартирных домов, которые самовольно запирают общую дверь на этаже, препятствуя соседям, может грозить штраф. Об этом сообщила юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова, передает Life.ru.
Эксперт разъяснила, что общая дверь в коридоре или на лестничной клетке относится к общедомовому имуществу, находящемуся в общей долевой собственности всех жильцов дома. По ее словам, любое распоряжение этим имуществом без согласия соседей может быть расценено как самоуправство, нарушение правил пользования жилыми помещениями или требований пожарной безопасности.
Баканова рекомендовала в случае, если кто-то из соседей закрыл дверь, отправить коллективное письмо на их имя с требованием устранить нарушение порядка пользования общим имуществом. Она также предложила обратиться в управляющую компанию, Государственную жилищную инспекцию или МЧС, если заблокированная дверь препятствует эвакуации. Если эти меры не принесут результата, можно обратиться в суд для защиты своих прав, заключила юрист.
