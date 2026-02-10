Россиян предупредили о наказании за нежелание пускать соседей в дом

10 февраля 2026, 18:12

Юрист Баканова: Запирающим общую дверь на этаже жильцам грозит штраф

Фото: iStock/znm

Жильцам многоквартирных домов, которые самовольно запирают общую дверь на этаже, препятствуя соседям, может грозить штраф. Об этом сообщила юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова, передает Life.ru.