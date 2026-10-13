HR-эксперт посоветовала проверять условия работы ИИ-сервисов перед интервью

13 октября 2026, 07:41

Фото: iStock/yucelyilmaz

HR Business Partner и специалист по международному подбору персонала Анна Горбушина призвала соискателей внимательно изучать правила обработки персональных данных перед собеседованием с искусственным интеллектом. Особое внимание стоит уделить владельцу платформы, месту хранения записей и срокам их использования.





В беседе с «Газетой.Ru» Горбушина пояснила, что при видеоинтервью сервис получает резюме, контактную информацию, изображение и голос кандидата. До регистрации стоит узнать, какое юридическое лицо отвечает за платформу, кто получает доступ к материалам и можно ли удалить сведения после отзыва согласия. Эксперт привела пример, когда претендент запросил информацию об ИИ-сервисе, однако рекрутер не смог назвать его владельца и адрес офиса. В документах кандидат увидел пункт о продолжении обработки информации даже после отзыва согласия. Такие положения требуют разъяснений до передачи данных, отметила специалист.





«Если рекрутер направляет кандидата на AI-платформу, он должен понимать, как работает этот инструмент и что происходит с данными кандидата. Независимо от того, собственная это платформа компании или сторонний сервис», — сказала Горбушина.