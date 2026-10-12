Россиян предостерегли от ежедневного употребления риса
Кандидат фармацевтических наук и автор книг по кулинарии Игорь Сокольский предостерег россиян от ежедневного употребления риса. Об этом пишет aif.ru.
По словам специалиста, рис может накапливать неорганический мышьяк, естественным образом присутствующий в почве и воде. Продолжительное воздействие этого вещества связывают с болезнями нервной и сердечно-сосудистой системы, а также с повышенным риском некоторых форм рака. Однако он подчеркнул, что импортируемый в Россию рис проходит контроль качества, поэтому его употребление безопасно.
Кроме того, Сокольский указал на высокое содержание быстроусвояемых углеводов в этом злаке, что может приводить к резким колебаниям уровня сахара в крови. Белый шлифованный рис практически не содержит клетчатки, что при частом потреблении способно вызывать проблемы с пищеварением, включая запоры. Бурый рис, напротив, богат клетчаткой и питательными веществами, но у некоторых людей провоцирует вздутие живота, пояснил он.
Сокольский отметил, что рис, как и другие продукты, следует употреблять в умеренных количествах. Фармацевт также посоветовал разнообразить рацион, чередуя злак с другими видами гарниров.
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