Россиян предостерегли от ежедневного употребления риса

12 октября 2026, 20:03

Фармацевт Сокольский: Рис при ежедневном употреблении способствовует запорам

Фото: iStock/piotr_malczyk

Кандидат фармацевтических наук и автор книг по кулинарии Игорь Сокольский предостерег россиян от ежедневного употребления риса. Об этом пишет aif.ru.