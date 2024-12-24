HR-эксперт раскрыла, почему нельзя сокращать новогодние каникулы

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Нельзя недооценивать важность новогодних каникул, которые являются не только временем для отдыха, но и частью процесса по поддержанию психического здоровья. Об этом заявила HR-эксперт Екатерина Зеленкова, комментируя слухи о возможном сокращении праздничных выходных дней. По ее словам, продуктивность работников после новогодних каникул вырастает на 25%.
«Сотрудники показывают на 25-30% более высокую производительность и более высокую удовлетворенность своей работой после новогодних праздников, проведенных не за работой. Нельзя недооценивать значимость полноценного восстановления», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».Зеленкова подчеркнула, что помимо прочего новогодние каникулы повышают уровень корпоративной культуры, помогая сотрудникам чувствовать благодарность перед своей компанией, и, соответственно, с большей мотивацией возвращаться к работе.
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