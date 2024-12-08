Депутат Гаврилов: Работа в праздники требует оплаты в двойном размере

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Работа в праздничные дни с 1 по 8 января должна быть оплачена в двойном размере за каждый отработанный час. Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что российское трудовое законодательство чётко и однозначно регламентирует вопрос оплаты труда работника в праздничные дни. Согласно статье 112 ТК РФ, праздничными считаются дни с 1 по 8 января включительно. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, причём независимо от того, на какой системе оплаты труда находится работник.
Парламентарий подчеркнул, что даже если рабочая смена лишь частично приходится на праздничный день, то повышенная оплата распространяется на ту часть смены, которая пришлась на праздник.
Гаврилов также напомнил, что трудовое законодательство предусматривает альтернативу повышенной оплаты. Если работник вместо повышенной оплаты предпочитает получить дополнительный день отдыха, то такой отгул ему предоставляется по согласованию с работодателем.
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Парламентарий подчеркнул, что даже если рабочая смена лишь частично приходится на праздничный день, то повышенная оплата распространяется на ту часть смены, которая пришлась на праздник.
Гаврилов также напомнил, что трудовое законодательство предусматривает альтернативу повышенной оплаты. Если работник вместо повышенной оплаты предпочитает получить дополнительный день отдыха, то такой отгул ему предоставляется по согласованию с работодателем.
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Александр Бойцов