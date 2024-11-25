Производственный календарь на 2025: как и когда отдыхаем в следующем году

Фото:iStock/Tippapatt
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а некоторые праздничные дни будут перенесены на май и июнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Что такое производственный календарь
Производственный календарь представляет собой расписание, в котором указаны рабочие и нерабочие дни на каждый месяц, квартал и год. Термин «производственный календарь» не имеет официального закрепления в законодательстве и может встречаться по различными названиями, такими как табельный календарь, рабочий календарь или календарь рабочего времени.
Производственный календарь на 2025 год
В 2025 году у жителей России, трудящихся на «пятидневке» с 8-часовым днем, будет 247 рабочих дней и 118 выходных.
Фото: «Радио 1»
ЯнварьВ 2025 году новогодние праздники продлятся восемь дней. Но ввиду того, что с 29 по 31 декабря 2024 года являются нерабочими, общая продолжительность отдыха составит 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Выходные, которые совпадают с нерабочими днями 4 и 5 января, будут перенесены на 2 мая и 31 декабря 2025 года.
ФевральПоследний месяц зимы в 2025 году не порадует нас обилием нерабочих дней. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, выходной переносят на 8 мая.
МартВ марте 2025 года дополнительных дней отдыха не предвидится. Международный женский день попал на субботу. И только 7 марта рабочий день будет чуточку короче.
АпрельМесяц будет полноценно рабочим. В преддверии майских праздников 30 апреля будет сокращенным днем.
МайФото:iStock/rustamank
Май порадует нас чередой нерабочих дней. В 2025 году нерабочими будут дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
ИюньПраздничные дни приуроченные ко Дню России продлятся в июне 4 дня — с 12 июня по 15 число включительно.
В парках Каширы проводят мастер-классы и занимаются творчеством
ИюльСередина лета будет обычным рабочем месяцем, в котором нас стандартно ожидают в конце недели выходные. В июле их будет 8 дней.
АвгустВ этом месяце также не внесены производственные изменения. Рабочими будут 21 день месяца.
СентябрьФото:iStock/Andrey Sayfutdinov
День знаний в 2025 году выпадает на понедельник. Этот праздник не является выходным днем поэтому отдыхать в этом месяце будем в стандартные выходные, которых будет 8 дней.
ОктябрьВторой осенний будет сложнее остальных из-за последней 6-дневной его недели.
Россиянам раскрыли, как продлить срок службы зимних шин
НоябрьКо Дню народного единства запланированы 3 нерабочих дня — со 2 по 4 ноября.
ДекабрьФото:iStock/EyeEm Mobile GmbH
Не рабочим днем перед новогодними каникулами 2026 года будет один день — 31 декабря.
Как праздники влияют на зарплату
Нерабочие праздничные дни официально установлены законодательством Российской Федерации. Сотрудники, не работающие в эти дни, имеют право на получение полной заработной платы. Что касается работников со сдельной или повременной оплатой труда, то в случае, если их привлекали к работе в нерабочие праздничные дни, им полагается вознаграждение. Размер компенсации за такую работу определяется работодателем и фиксируется в коллективном договоре, соглашении или ином локальном нормативном акте.
Когда брать отпуск в 2025 году
Выгоднее отдыхать в те месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2025 году с денежной стороны, выгоднее всего брать отпуск в июле или октябре. В эти месяцы рабочими будут 23 дня. Чуть менее выгодными будут сентябрь, декабрь и апрель (22 рабочих дня).
Читайте также:
Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для мальчиков
В Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
В «Аэроэкспресс» изменятся тарифы на поезда и автобусы
Елена Генералова