Производственный календарь на 2025: как и когда отдыхаем в следующем году

25 ноября около 12:00 в одной из квартир жилого дома № 5а на улице Осипенко в городе Жуковский произошёл пожар. Возгорание случилось на 12-м этаже, в результате чего пострадали квартиры на 13-м и 14-м этажах. Жильцы дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.