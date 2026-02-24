HR-эксперт раскрыла способы привлечь внимание работодателя к резюме

24 февраля 2026, 15:39

HR-эксперт Лоикова: Резюме лучше всего направлять утром и после обеда

Фото: iStock/mapo

Качественное фото и отсутствие грамматических ошибок в резюме способны выделить кандидата из общего потока соискателей. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





По ее словам, специалисты по подбору персонала работают на результат, поэтому удачных и неудачных дней для отправки резюме не существует. Однако самым продуктивным днем является понедельник.





«Когда стоит цель закрыть вакансию, отклики иногда приходится просматривать даже ночью, потому что не успеваешь разобрать все за день. Что касается понедельника, так это вовсе самый продуктивный день, когда берешься за дело с новыми силами», — отметила Лоикова в беседе с Москвой 24.