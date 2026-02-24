HR-эксперт раскрыла способы привлечь внимание работодателя к резюме
HR-эксперт Лоикова: Резюме лучше всего направлять утром и после обеда
Качественное фото и отсутствие грамматических ошибок в резюме способны выделить кандидата из общего потока соискателей. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее словам, специалисты по подбору персонала работают на результат, поэтому удачных и неудачных дней для отправки резюме не существует. Однако самым продуктивным днем является понедельник.
«Когда стоит цель закрыть вакансию, отклики иногда приходится просматривать даже ночью, потому что не успеваешь разобрать все за день. Что касается понедельника, так это вовсе самый продуктивный день, когда берешься за дело с новыми силами», — отметила Лоикова в беседе с Москвой 24.
Она посоветовала отправлять резюме преимущественно в утренние часы, поскольку рекрутер приходит на работу и первым делом начинает рассматривать их. Кроме того, можно отправлять отклик после 14:00. В послеобеденное время сотрудники часто начинают назначать собеседования на следующий день.
Самыми важными факторами успешного резюме, по словам Лоиковой, являются персонализация, качественное фото и отсутствие грамматических ошибок.