Стало известно, когда сотруднику после увольнения положено пособие

Аналитик Санина: работодатель платит сотруднику после увольнения по сокращению
Увольнение по сокращению — это расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя. Юридически сокращение может происходить в двух формах: ликвидация должности (конкретная должность исчезает из штатного расписания) или сокращение численности штата (уменьшается общее количество работников по определённой должности). Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.



Процесс увольнения по сокращению регулируется строгими этапами, нарушение которых может привести к восстановлению на работе через суд. Работодатель обязан уведомить сотрудника о предстоящем увольнении в письменной форме лично и под подпись не менее чем за два месяца до даты увольнения. Для получения дополнительных социальных гарантий уволенный сотрудник должен встать на учёт в службу занятости в течение 14 дней после увольнения, пояснила аналитик.

«В случае, если за первый месяц новое место работы не будет найдено и соискатель предоставит соответствующее подтверждение, бывший работодатель должен выплатить пособие в размере среднего заработка и за второй месяц после увольнения», — рассказала Санина.

По ее словам, при определённых условиях и по совету служб занятости можно получить пособие и за третий месяц без трудоустройства.
