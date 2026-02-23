Стало известно, когда сотруднику после увольнения положено пособие

23 февраля 2026, 11:45

Аналитик Санина: работодатель платит сотруднику после увольнения по сокращению

Фото: iStock/Vera Akulenok

Увольнение по сокращению — это расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя. Юридически сокращение может происходить в двух формах: ликвидация должности (конкретная должность исчезает из штатного расписания) или сокращение численности штата (уменьшается общее количество работников по определённой должности). Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.





Процесс увольнения по сокращению регулируется строгими этапами, нарушение которых может привести к восстановлению на работе через суд. Работодатель обязан уведомить сотрудника о предстоящем увольнении в письменной форме лично и под подпись не менее чем за два месяца до даты увольнения. Для получения дополнительных социальных гарантий уволенный сотрудник должен встать на учёт в службу занятости в течение 14 дней после увольнения, пояснила аналитик.





«В случае, если за первый месяц новое место работы не будет найдено и соискатель предоставит соответствующее подтверждение, бывший работодатель должен выплатить пособие в размере среднего заработка и за второй месяц после увольнения», — рассказала Санина.