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HR-эксперт рассказал, как определить проблемного работодателя

HR-эксперт Мурадян: чрезмерные требования указывают на проблемного работодателя
Фото: iStock/insta_photos

Фото: iStock/insta_photos

Чрезмерные требования к соискателю, обещания о быстром продвижении по службе без четких критериев, высокая «текучесть кадров» и негативные отзывы являются тревожными звоночками, указывающими на проблемного работодателя. Об этом рассказал член экспертного совета Госдумы HR-эксперт Гарри Мурадян.


«Также важно отметить условия работы. Если работодатель не может четко обозначить график работы или говорит о гибком времени без конкретики, это может привести к переработкам и отсутствию баланса между работой и личной жизнью. Если на собеседовании не упоминаются такие вещи, как отпуск, больничные и другие льготы, это тоже может быть тревожным сигналом», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.
Мурадян также добавил, что еще одним нехорошим признаком, который говорит о проблемном нанимателе, будут уклончивые ответы на вопросы о зарплате, условиях труда и обязанностях сотрудника.

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Диетолог предупредила россиян об опасности любимого новогоднего салата
Диетолог Павлюк: селедка под шубой может вызывать заболевания кишечника
12 декабря 2024, 13:04

Фото: iStock/Gheorhge

Новогодний стол россиян не представляется без любимого всеми салата — селедки под шубой. Однако некоторые диетологи утверждают, что его употребление скорее вредит здоровью, чем приносит пользу.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что польза и вред сельди под шубой зависит от ее приготовления.

«Если мы говорим про среднестатистическую селедку под шубой, которая делается с огромным количеством майонеза, порой даже плавает в нем, то там очень много лишних жиров. Это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. У людей с панкреатитом может быть обострение заболевания. Некоторым людям при сердечно-сосудистых заболеваниях избыток жиров лучше не употреблять», — объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, 50 грамм любимого всеми новогоднего салата не навредят, но люди, как правило, этим не ограничиваются.

«В покупном салате может быть на 100 грамм 35 грамм жиров. Это очень много, то есть 100 грамм селедки под шубой может нести в себе почти половину суточной нормы жиров за сутки», — подчеркнула врач.

Она порекомендовала делать салат самостоятельно, чтобы быть уверенным в составе и качестве продуктов.

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Юрист раскрыла безопасный способ давать деньги взаймы
Юрист Гуськова: не следует давать взаймы больше 10 тысяч без расписки
12 декабря 2024, 13:03

Фото: iStock/mizar_21984

Не следует давать взаймы больше 10 тысяч рублей, не имея расписки. Об этом рассказала юрист Илона Гуськова. По ее словам, расписку не нужно заверять нотариально, но она должна включать в себя ФИО, паспортные данные, адреса проживания, сумму долга цифрами и прописью, а также дату возврата денег.
«В случае отказа от возврата вы можете написать претензию. Если сделка просрочена, направьте заемщику письменную претензию, где указаны сумма долга, штраф и пени. Срок ответа по закону составляет до 30 дней. При игнорировании претензии смело оформляйте исковое заявление через юристов», — поделилась эксперт в беседе с NEWS.ru.
Гуськова добавила, что, если долг превышает 50 тысяч рублей, нужно обращаться в районный суд, если меньше — будет достаточно и мирового. Юрист подчеркнула, что кредитор без проблем выиграет суд, если имеет достаточно доказательств и они будут правильно оформлены.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская вручила награды правозащитникам
12 декабря 2024, 12:51

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Награды людям, ведущим правозащитную деятельность, вручила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, церемония была приурочена ко Дню прав человека, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Благодарю вас за то, что вы вместе с нами целый год помогали Подмосковья. Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше восхищает и вызывает уважение. Мы специально представили к наградам как можно больше представителей разных профессий из муниципалитетов нашего региона. Все те добрые дела, которые вы делаете, не должны оставаться незамеченными», — сказала людям, удостоившимся наград, Ирина Фаевская.
В число награждаемых вошли сотрудники государственных социальных учреждений, силовых структур, фондов и прочих негосударственных организаций, волонтёры, общественники и другие активные неравнодушные жители региона.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные участники СВО смогут получить выплату вместо участка земли
12 декабря 2024, 12:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Возможность получить выплату в размере 500 тысяч рублей вместо земельного участка предоставят подмосковным ветеранам СВО, а также членам семей погибших бойцов, новая система заработает с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Мы ввели новую поддержку для наших бойцов, а также для семей, которые потеряли своего близкого при выполнении боевых задач. Теперь они смогут получить единовременную выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка», — сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
Он добавил, что аналогичную возможность — получить выплату вместо бесплатного участка — имеют многодетные семьи региона, и эта мера поддержки показал свою эффективность.

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#выплаты
#земельные участки
#соцподдержка
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Wildberries начнёт продавать билеты на поезда
Wildberries подписал соглашение о сотрудничестве с РЖД
12 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/Nadya So

Маркетплейс Wildberries и РЖД подписали соглашение, в рамках которого онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соглашение о сотрудничестве было подписано на «Пассажирском форуме. PRO//Движение». Подписи под документом поставили заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников и директор по связям с госорганами объединённой компании Wildberries и Russ Евгений Этин.

В документе указано, что целью соглашение является повышение эффективности деятельности сторон соглашения за счёт применения современных технологий, развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов.

Помимо продажи билетов, Wildberries будет популяризировать туристические продукты РЖД и другие небилетные железнодорожные сервисы, в частности, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd.

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#продажа
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Центральный банк России анонсировал новую банкноту
Набиуллина заявила, что новую банкноту в тысячу рублей выпустят к концу 2025
12 декабря 2024, 12:30

Фото: istockphoto/hank5

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что новая банкнота номиналом 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года в Национальном центре «Россия». Об этом пишет РИА Новости.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента России Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

Сегодня завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры, в котором приняли участие около 700 тысяч россиян. Лидером голосования стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».

Ранее появилась информация, что курс доллара на внебиржевом рынке Forex опустился до 113 рублей после объявления Центробанка России о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курс
#выставки
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Спикер Госсовета РТ Мухаметшин: интернаты для пожилых должны быть лицензированы
12 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов должны быть лицензированы и работать легально, заявил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По его словам, в регионе не хватает системной работы в этой сфере.
«Конечно, такие институты, государственные и негосударственные, важны. Но работать нужно легально, не воровски, а на законных основаниях. Доходы, пусть и скромные, должны быть легальные, все должно быть по закону. <…> Я обязательно этот вопрос поставлю на одном из заседаний Госсовета и правительству республики сообщу о том, что важно лицензирование таких организаций», — приводит «Татар-информ» слова главы парламента.
Ранее Мухаметшин выступил против реализации федерального законопроекта об упразднении сельсоветов. По его словам, это приведет к усложнению жизни в селах и деревнях. Председатель республиканского Госсовета пояснил, что большинство жителей деревень — это пенсионеры, которым придется ездить в районные центры, чтобы обсудить проблемы своих поселений с руководством.

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#пенсионеры
#доходы
#пожилые люди
#инвалиды
#татарстан
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В Подмосковье с начала года обновили фасады более 280 многоквартирных домов
12 декабря 2024, 12:13

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фасадные работы провели в 284 многоквартирных домах Московской области с начала текущего года в рамках выполнения программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области – это системная работа по повышению качества жизни наших жителей. В 2024 году завершен ремонт почти трёхсот фасадов, а в следующем году планируется обновить более шестисот зданий», — сказал глава областного МиЖКХ Антон Велиховский.
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов реализуется в Московской области с 2014 года. В настоящее время она реализовано более чем на треть: фасадные работы провели в 4,7 тыс. домов.

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#антон велиховский
#московская область
#подмосковье
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«Здоровье может не выдержать»: Невролог рассказала, кому опасно париться в бане
Невролог Беленко: людям с сердечно-сосудистыми болезнями нельзя париться в бане
12 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Парение в бане зимой — излюбленное времяпровождение россиян. Казалось бы, эта процедура представляет собой эффективную физиотерапевтическую практику и имеет исключительно плюсы, однако некоторые врачи утверждают, что порой баня может вызвать обострение хронический заболеваний и даже спровоцировать эпилептический припадок.
Кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко в беседе с «Радио 1» заявила, что банные процедуры сами по себе ничего не провоцируют болезни, а наоборот помогают расслабиться и восстановить силы.

«Человек с эпилепсией, зная о своем заболевании, не пойдет в баню и не будет париться. На ровном месте ничего не может возникнуть, всегда должны быть какие-то к этому предпосылки», — сказала эксперт.

Она также уточнила, кому стоит воздержаться от банных парений с целью сохранения здоровья.

«Людям с сердечно-сосудистыми и кардиологическими заболеваниями лучше отказаться, потому что есть риски. Тем, у кого есть артериальная гипертензия, тоже следует воздержаться. Если у человека плохая система адаптации или проблема с нервной системой, то тогда здоровье может не выдержать», — объяснила врач.

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