HR-эксперт рассказал, как определить проблемного работодателя

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Чрезмерные требования к соискателю, обещания о быстром продвижении по службе без четких критериев, высокая «текучесть кадров» и негативные отзывы являются тревожными звоночками, указывающими на проблемного работодателя. Об этом рассказал член экспертного совета Госдумы HR-эксперт Гарри Мурадян.
«Также важно отметить условия работы. Если работодатель не может четко обозначить график работы или говорит о гибком времени без конкретики, это может привести к переработкам и отсутствию баланса между работой и личной жизнью. Если на собеседовании не упоминаются такие вещи, как отпуск, больничные и другие льготы, это тоже может быть тревожным сигналом», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.Мурадян также добавил, что еще одним нехорошим признаком, который говорит о проблемном нанимателе, будут уклончивые ответы на вопросы о зарплате, условиях труда и обязанностях сотрудника.
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