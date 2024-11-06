Россияне поделились, сколько времени тратят на сборы на работу

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян тратят от 41 до 60 минут на сборы на работу.
Отмечается, что 18% респондентов тратят на это от 21 до 40 минут, а 6% россиян способны собраться менее чем за 20 минут. Как пишет RT, 31% собирается на работу от одного до двух часов.
До этого консультант в области построения эффективного бизнеса и управления персоналом Карина Биберсова-Кржановская заявила, что при определённом усердии и понимании, чего именно хочется, человек может достичь руководящей должности.
Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
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До этого консультант в области построения эффективного бизнеса и управления персоналом Карина Биберсова-Кржановская заявила, что при определённом усердии и понимании, чего именно хочется, человек может достичь руководящей должности.
«Если человек становится руководителем, когда хотел этого и осознанно к этому шёл. В этом случае, каждый раз поднимаясь по карьерной лестнице, у него не будет деструктивного страха быть уволенным, так как он будет уверен, что если его уволят, то он сможет найти себе альтернативную работу. Именно такой путь к позиции руководителя можно назвать закономерным и системным. Именно такой станет успешным руководителем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Биберсова-Кржановская.
Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
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Мелисса Тимофеева