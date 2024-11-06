Россияне поделились, сколько времени тратят на сборы на работу

Мессенджер Telegram снова столкнулся с угрозой штрафа за неисполнение требований по удалению запрещенных материалов. Согласно данным, размещенным в картотеке Таганского суда Москвы, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 30 декабря.