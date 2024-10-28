HR Султанова отметила скептицизм работодателей к четырехдневной рабочей неделе

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HR-специалист и карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что в настоящее время большинство российских работодателей скептически относятся к идее внедрения четырехдневной рабочей недели.
При этом она признала, что в некоторых сферах четырехдневная рабочая неделя может быть эффективна и приемлема.
А аналитики сервиса hh.ru перечислили необычные вакансии, которые появились за октябрь в Кузбассе. Так, к ним они отнесли аквариумиста, которому следует чистить и продавать аквариумы, варщика косметических средств, в обязанности которого входит взвешивание, измельчение, плавление компонентов для производства, готовка косметической массы и контроль процесса, а также лакировщика.
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«Большинство российских работодателей скептически относятся к оплате равной полному окладу, при которой сотрудники будут работать только четыре дня. Но если мотивация измеряется в KPI, продуктивность сотрудников останется высокой, и они будут чётко выполнять его, я думаю, что четырехдневная неделя не будет проблемой. В некоторых сферах это будет приемлемо», — пояснила в беседе с «Известями» Султанова.
А аналитики сервиса hh.ru перечислили необычные вакансии, которые появились за октябрь в Кузбассе. Так, к ним они отнесли аквариумиста, которому следует чистить и продавать аквариумы, варщика косметических средств, в обязанности которого входит взвешивание, измельчение, плавление компонентов для производства, готовка косметической массы и контроль процесса, а также лакировщика.
«Последнему предстоит проводить работы по тушению пожаров и спасению людей. На должность рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с высшим профессиональным образованием и годностью по состоянию здоровья к работе в средствах индивидуальной защиты», — приводит «Сiбдепо» комментарий аналитиков.Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.
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Мелисса Тимофеева