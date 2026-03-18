HR-эксперт рассказала, как сделать резюме более привлекательным
HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, как правильно составить резюме, чтобы заинтересовать работодателя.
В беседе с «Татар-информом» Лоикова объяснила, что простой перечень мест работы и обязанностей сегодня не работает.
«Работодателю важно, что вы своими действиями изменили или улучшили. Вместо «проводил переговоры с клиентами», лучше написать «привлёк 10-15 клиентов за определённое время. И это увеличило выручку на сколько-то процентов». Конкретные цифры делают опыт прозрачным и убедительным», — заявила специалист.Кроме того, эксперт рекомендует размещать в резюме фотографию, соответствующую желаемой позиции, — это увеличивает количество просмотров в 1,5 раза. Лоикова добавила, что важно использовать ключевые слова из описания вакансии, чтобы пройти автоматические системы отбора. Писать о себе нужно кратко, без шаблонных фраз и «по-человечески».