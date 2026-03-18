Стартовал набор волонтёров на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму
Организаторы фестиваля «Таврида.АРТ» ищут волонтёров. Арт-кластер «Таврида» (проект платформы «Россия — страна возможностей») объединяет Академию «Меганом», образовательные заезды и сеть арт-резиденций. С 2019 года здесь проводят одноимённый фестиваль молодого искусства.
Восьмой фестиваль пройдёт с 7 по 9 августа в Судаке. Он соберёт около 5000 участников и более 60 000 зрителей из регионов РФ и 21 страны. Для помощи в проведении мероприятия организаторы формируют волонтёрский корпус.
Они приглашают студентов профильных направлений и активистов от 18 до 35 лет, имеющих опыт организации социокультурных мероприятий. Желающие могут стать волонтёрами или лидерами команд.
Участники волонтёрского корпуса получат часы на платформе ДОБРО.РФ, пополнят портфолио рабочим кейсом, пройдут профильное обучение и получат брендированную экипировку. Организаторы обеспечат добровольцев бесплатным проживанием и питанием, а после завершения фестиваля выдадут сертификаты.
Волонтёры приступят к работе со 2 августа, лидеры команд — с 31 июля. Обе категории помощников завершат работу 11 августа. Подать заявку можно до 10 мая (для лидеров) и до 20 мая (для волонтёров).
Читайте также: