Криминалист призвал россиян не открывать дверь незнакомцам

18 марта 2026, 19:23

Криминалист Игнатов призвал не открывать дверь незнакомцам ради защиты

Россиянам не следует пускать в дом посторонних лиц. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил криминалист Михаил Игнатов.





По его словам, ни при каких обстоятельствах нельзя открывать двери незнакомцам. Это касается всех, независимо от того, кто к вам пришёл и какие документы показывает, будь то удостоверение полицейского или представителя другого правоохранительного органа, подчеркнул криминалист.





«Если к вам пришли якобы полицейские, попросите представиться, сказать, из какого отделения, где работает, какая у него должность и звание», — отметил Игнатов.