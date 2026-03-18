Криминалист призвал россиян не открывать дверь незнакомцам

Криминалист Игнатов призвал не открывать дверь незнакомцам ради защиты
Россиянам не следует пускать в дом посторонних лиц. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил криминалист Михаил Игнатов.
По его словам, ни при каких обстоятельствах нельзя открывать двери незнакомцам. Это касается всех, независимо от того, кто к вам пришёл и какие документы показывает, будь то удостоверение полицейского или представителя другого правоохранительного органа, подчеркнул криминалист.
«Если к вам пришли якобы полицейские, попросите представиться, сказать, из какого отделения, где работает, какая у него должность и звание», — отметил Игнатов.
Криминалист рекомендует обратиться в дежурную часть отдела, чтобы уточнить информацию о наличии сотрудника, его местоположении и правильности адреса, по которому он должен был прибыть.
У полицейского можно узнать, по какой причине он пришел, а также предоставить сведения о местонахождении понятых. Игнатов подчеркнул, что при проведении обыска сотрудник МВД обязан предъявить соответствующее разрешение.