Россиян предупредили о тюремном сроке за ряд растений на даче
Выращивание на дачном участке ряда растений грозит тюремным сроком. Об заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает РИА Новости.
Речь идет о растениях, содержащих наркотические или психотропные вещества. Специалист назвал коноплю, мак снотворный, розу гавайскую, ипомею трехцветную, шалфей предсказателей, гармалу, мимозу хостилис и голубой лотос. Он отметил, что за их культивирование предусмотрены как штрафы, так и уголовная ответственность.
Хаминский подчеркнул, что ответственность наступает не только за выращивание таких растений, но и за их неуничтожение в дикорастущем виде. Если за неуничтожение растений штраф может составить до четырех тысяч рублей, то выращивание может привести к административному аресту на срок до 15 суток.
Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ наступает при выращивании в крупном или особо крупном размере. Например, крупным размером считается выращивание десяти растений мака или двадцати кустов конопли, что может повлечь лишение свободы на срок до восьми лет, предупредил юрист.
