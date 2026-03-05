Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска весной и летом 2026 года
Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году станут апрель и июль
В весенне-летний период 2026 года пойти в отпуск выгоднее всего будет в апреле и июле. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Она пояснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше сотрудник потеряет в деньгах, если пойдет в отпуск. Поэтому с точки зрения финансовой выгоды отдых лучше планировать на месяцы, где больше рабочих суток.
«Все дело в разном механизме расчета зарплаты и отпускных. В первом случае оклад делят на количество отработанных дней. То есть если в месяце их 19, а оклад, например, 50 тысяч, то каждый день будет стоить 2631 рубль. А если рабочих в месяце 23, то уже 2173 рубля», — отметила Яковлева в разговоре с Москвой 24.
Она добавила, что при расчете отпуска оклад делят на среднемесячное число календарных дней (29,3). Таким образом, весной и летом в текущем году выгоднее всего брать отпуск в апреле и в июле, поскольку там будет 22 и 23 рабочих дня. При этом май и июнь являются самыми невыгодными месяцами для отпуска из-за праздничных выходных.
Яковлева отметила, что с разрешения руководства некоторые сотрудники могут увеличить отдых с помощью отпускных дней во время майских праздников.