Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска весной и летом 2026 года

05 марта 2026, 16:10

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году станут апрель и июль

Фото: iStock/Pla2na

В весенне-летний период 2026 года пойти в отпуск выгоднее всего будет в апреле и июле. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.





Она пояснила, что чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше сотрудник потеряет в деньгах, если пойдет в отпуск. Поэтому с точки зрения финансовой выгоды отдых лучше планировать на месяцы, где больше рабочих суток.





«Все дело в разном механизме расчета зарплаты и отпускных. В первом случае оклад делят на количество отработанных дней. То есть если в месяце их 19, а оклад, например, 50 тысяч, то каждый день будет стоить 2631 рубль. А если рабочих в месяце 23, то уже 2173 рубля», — отметила Яковлева в разговоре с Москвой 24.