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Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса

Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов

Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов

В ночь с 18 на 19 января верующие отметят Крещение Господне — один из главных праздников православной церкви. Богослужения пройдут в пяти храмах Чеховского благочиния.


Адреса храмов:
  • Анно-Зачатьевский храм в г. Чехов;
  • Никольский храм в с. Кулаково;
  • Христо-Рождественский храм в с. Мелихово;
  • Тихвинский храм в п. Нерастанное;
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Талеж
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Для массовых купаний на Крещение в муниципальном округе Чехов будут организованы 7 мест:
  • Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в с. Талеж;
  • Иоанно-Предтеченский храм в г. Чехов;
  • Троицкий храм в с. Ваулово;
  • Михаило-Архангельский храм в с. Хлевино;
  • Успенский храм в с. Новоселки;
  • Купель на территории ДС «Олимпийский» в г. Чехов;
  • Купель в деревне Бершово.
Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов

Ко всем купелям будет обеспечен удобный подъезд, а также установлены лестницы для комфортного входа в воду. Для удобства верующих будут размещены теплые палатки для переодевания.

В местах купаний будут дежурить специалисты АСГ «ЧеховСпас», сотрудники Росгвардии, медицинские бригады и представители полиции.

Роспотребнадзор напоминает, что пить воду из купелей запрещено.

Напомним, ранее эксперт в области выживания и безопасности Эдуард Халилов предостерег, что ни в коем случае не следует резко нырять в воду. Он добавил, что нельзя прыгать щучкой и даже солдатиком. Халилов отметил, что спускаться нужно аккуратно по ступенькам, чтобы избежать резкого перепада температуры, поскольку сердце может не выдержать, и человек может погибнуть на месте. Он также подчеркнул, что ступеньки могут быть скользкими, поэтому важно не поскользнуться. В завершение он рекомендовал осторожно входить в воду и аккуратно выходить из нее.

Он также подчеркнул важность купания только в специально подготовленных местах, желательно с присутствием спасателей и медицинских работников.

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