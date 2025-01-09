Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса

Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов
В ночь с 18 на 19 января верующие отметят Крещение Господне — один из главных праздников православной церкви. Богослужения пройдут в пяти храмах Чеховского благочиния.
Адреса храмов:
- Анно-Зачатьевский храм в г. Чехов;
- Никольский храм в с. Кулаково;
- Христо-Рождественский храм в с. Мелихово;
- Тихвинский храм в п. Нерастанное;
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Талеж
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Для массовых купаний на Крещение в муниципальном округе Чехов будут организованы 7 мест:
- Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в с. Талеж;
- Иоанно-Предтеченский храм в г. Чехов;
- Троицкий храм в с. Ваулово;
- Михаило-Архангельский храм в с. Хлевино;
- Успенский храм в с. Новоселки;
- Купель на территории ДС «Олимпийский» в г. Чехов;
- Купель в деревне Бершово.
Фото: пресс-служба администрация г.о. Чехов
Ко всем купелям будет обеспечен удобный подъезд, а также установлены лестницы для комфортного входа в воду. Для удобства верующих будут размещены теплые палатки для переодевания.
В местах купаний будут дежурить специалисты АСГ «ЧеховСпас», сотрудники Росгвардии, медицинские бригады и представители полиции.
Роспотребнадзор напоминает, что пить воду из купелей запрещено.
Напомним, ранее эксперт в области выживания и безопасности Эдуард Халилов предостерег, что ни в коем случае не следует резко нырять в воду. Он добавил, что нельзя прыгать щучкой и даже солдатиком. Халилов отметил, что спускаться нужно аккуратно по ступенькам, чтобы избежать резкого перепада температуры, поскольку сердце может не выдержать, и человек может погибнуть на месте. Он также подчеркнул, что ступеньки могут быть скользкими, поэтому важно не поскользнуться. В завершение он рекомендовал осторожно входить в воду и аккуратно выходить из нее.
Он также подчеркнул важность купания только в специально подготовленных местах, желательно с присутствием спасателей и медицинских работников.
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