Зачатие Пресвятой Богородицы 2024: молитва, приметы, чего делать категорически нельзя

Фото: istock/Anna Eremeeva
В конце декабря в православных храмах отмечается память Святой Анны, матери Девы Марии, которая подарила миру Иисуса Христа. Это значимое событие в истории православия связано с зачатием Пресвятой Богородицы. Об особенностях торжества расскажет «Радио 1».
Когда отмечается зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы
Праздник Зачатия Пресвятой Богородицы отмечается 22 декабря по новому стилю. В 2024 году этот день выпадает на воскресенье. Этот праздник является важным событием в православном календаре и посвящен зачатия Девы Марии праведной Анной, что стало началом пути к воплощению Христа.
История зачатия Пресвятой Богородицы
Согласно церковному преданию, праведные Анна и Иоаким долгое время не имели детей и страдали от этого. Они молились Богу о даровании им сына, и в ответ на их молитвы ангел сообщил Анне, что она родит дочь, которая станет матерью Спасителя. Это событие символизирует надежду и веру в божественное вмешательство. Праздник Зачатия Пресвятой Богородицы был установлен в IV веке и с тех пор стал важным моментом в христианской традиции.
Анна была заботливой и внимательной матерью. Когда Марии исполнилось полгода, Анна решила проверить, может ли она стоять. Мария сделала семь шагов и вернулась к матери, после чего Анна приняла решение, что до обряда введения во храм Господень ее дочь не будет ходить по земле. Когда Иоаким задумал посвятить дочь Богу, Анна убедила его отложить это намерение, так как хотела провести больше времени с дочерью. В три года Мария была введена родителями в храм. Маленькая девочка самостоятельно поднялась по ступеням, а родители вернулись домой, оставив ее в храме для воспитания вместе с другими девами.
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Спустя пять или шесть лет после этого важного события Иоаким скончался, согласно преданию, в возрасте 80 лет. Через два года, 7 августа (25 июля), в 79 лет ушла из жизни и праведная Анна. В католической традиции считается, что Анна прожила дольше и помогала Марии заботиться о младенце Иисусе Христе.
Анна была похоронена в Иерусалиме, но при императоре Юстиниане II, около 710 года, ее мощи и мафорий (покрывало) были перенесены в Константинополь. В настоящее время частицы ее мощей находятся в различных церквях по всему миру, включая Россию: часть мощей Иоакима и Анны хранится в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.
Праведная Анна почитается как покровительница брака и рожениц, а также всех бедняков, работников и домохозяек. Ей молятся о даровании детей, семейном счастье и разрешении трудностей в семейной жизни. Также к ней обращаются за здравием и утешением младенцев, просят терпения и укрепления веры в Бога.
Молитва Пресвятой Богородицы
Молитва к Пресвятой Богородице часто читается верующими в дни праздников, особенно в день Зачатия. Она включает прошение о заступничестве и помощи, а также выражение благодарности за дарование спасения через её Сына. Одной из самых известных молитв является «Богородице Дево, радуйся», которая прославляет её как матерь Божию и призывает к её защите.
«Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших».
Храмы Пресвятой Богородицы
Во многих городах России и других стран есть храмы, посвященные Пресвятой Богородице. Эти святые места становятся центрами духовной жизни, особенно в дни праздников. Например, храм Зачатия Пресвятой Богородицы в Москве привлекает множество паломников, где проходят службы и молебны в честь праздника.
Акафист Пресвятой Богородицы
Акафист Пресвятой Богородицы — это особая форма молитвы, состоящая из 13 канонов, прославляющих её добродетели и заслуги. В день Зачатия многие верующие читают акафист, прося о заступничестве и помощи в своих нуждах. Эта молитва помогает укрепить веру и соединить душу с Богом.
Традиции в день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы
В день праздника верующие посещают храмы, участвуют в богослужениях и молебнах. Также распространены традиции приготовления особых блюд, например, пирогов и сладостей, которые символизируют радость от зачатия. Многие семьи собираются вместе, чтобы отметить этот день и поделиться духовными размышлениями.
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К Святой Анне принято обращаться с просьбами о:
• зачатии и успешном рождении детей;
• терпении и милосердии;
• мире в семье и гармонии между супругами;
• помощи в семейных делах и воспитании детей.
Каждый год 22 декабря тысячи бездетных пар приезжают в женский Зачатьевский монастырь в Москве, где находится чудотворная икона «Зачатие Праведной Анны». Многие из тех, кто поклоняется этому святому образу, впоследствии становятся счастливыми родителями. Все чудеса, происходящие после посещения Зачатьевского монастыря, фиксируются в специальной книге.
Фото: iStock/SonerCdem
Приметы 22 декабря
В народе существует множество примет, связанных с днем Зачатия Пресвятой Богородицы:
- Если на улице солнечно, можно ожидать хорошую погоду на Новый год; если пасмурно — стоит готовиться к метели;
- Снег предвещает дождь, метель — ветер с дождем, мороз — ясную погоду, а оттепель — теплый дождь;
- Если вербы «ревут», это сулит пасмурные дни. А снежный буран днем может означать морозной ночью.
Что нельзя делать в день Зачатия
У этого народного праздника существуют свои запреты. Например, в день Зачатия Пресвятой Богородицы предки избегали походов в лес. Считалось, что там можно не вернуться, так как вокруг бродят стаи злых и голодных волков, которые способны учуять человека за версту. Говорили: «На Зачатие волки собираются, а после Крещения разбегаются».
В этот день также строго запрещалось заниматься любыми видами рукоделия. Считалось, что это может привести к болезням и несчастьям в доме.
Кроме того, в день Зачатия нельзя ругаться, обманывать или распространять сплетни о знакомых. За такие поступки может последовать наказание в виде финансовых трудностей и множества проблем, которые будут следовать одна за другой.
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Анастасия Хохлова