Собор Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции, как отмечать, что можно и нельзя делать

Сегодня ринопластика пользуется спросом, поскольку может исправить врожденные и приобретенные недостатки формы носа. Наибольшую популярность обретает безоперационная, она же инъекционная ринопластика. Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург и доктор медицинских наук Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему эта процедура не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.