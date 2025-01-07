Собор Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции, как отмечать, что можно и нельзя делать

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На следующий день после Рождества Христова, 8 января, православные христиане отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы, который восхваляет Богоматерь и других приближенных к Иисусу Христу святых. Об истории и традициях праздника рассказывает «Радио 1».
Собор Пресвятой Богородицы
Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 8 января. Святые Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин хвалили в проповедях Рождество и почитали Богоматерь еще в IV веке. Праздник посвящен Богородице, которая дала жизнь Сыну Божьему Иисусу Христу. Название Собор произошло от того, что в этот день люди объединяются и прославляют Деву Марию, родившую Иисуса Христа, и вспоминают историю о бегстве святого семейства в Египет.
В этот день верующие почитают святого Иосифа Обручника, который оберегал Божию Матерь во время ее земной жизни, царя Давида — предка по плоти Господа Иисуса Христа и святого Иакова — брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника, который бежал в Египет вместе с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом.
По преданию, когда царь Ирод узнал о рождении Спасителя, он отдал приказ умертвить всех младенцев до двух лет в городе Вифлееме и его окрестностях. Ангел явился Иосифу Обручнику во сне и велел ему срочно покинуть страну, взяв с собой Богородицу и младенца Иисуса. Иосиф немедленно отправился в Египет. Вместе со святым семейством был сын Иосифа от первого брака — Иаков. После смерти царя Ирода святое семейство вернулось в Палестину и обосновалось в Назарете.
Самые известные иконы Богородицы
Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. К иконе обращаются для исцеления от болезней и просят помощи в личной жизни.
Феодоровская икона. Чудесное явление иконы произошло в XIII веке в Костроме. В день Успения Пресвятой Богородицы местные жители увидели воина с иконой Богородицы в руках и приняли его за святого великомученика Феодора Стратилата. В 1613 году Михаил Романов принял крест царского служения перед иконой.
Владимирская икона Божией Матери, по священному преданию, была написана апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым Пресвятая Богородица трапезовала с Иисусом Христом и праведным Иосифом.
Традиции
В этот день православные христиане, как одна большая семья, прославляют Богородицу. В этот день важно прийти в храм, чтобы причаститься. При этом можно просто помолиться, прославить Божию Матерь, а после сделать доброе дело.
По традиции, в этот день чествуют не только Деву Марию, но и всех рожениц и акушеров. В Древней Руси 8 января пекли пироги и угощали ими рожениц. А крестьяне, в семье которых были дети, готовили лучшие блюда и несли их повитухе — женщине, которая принимала роды. Многие пекли хлеб и относили его в церковь — часть оставляли у алтаря, а часть освящали и несли домой. В народе Собор Пресвятой Богородицы называли «Бабьи каши».
Что можно и нельзя делать
В этот день можно есть скоромную пищу, так как Филипповский пост уже закончился. Можно приготовить все свои любимые блюда с использованием продуктов животного происхождения. Лучше всего отправиться в храм, но можно помолиться и дома.
Раньше в праздник нельзя было трудиться беременным женщинам и их мужьям. В день Собора Пресвятой Богородицы не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукодельничать и заниматься уборкой.
Нельзя жадничать и отказывать другим в помощи, так как это приведет к бедности в будущем. Не следует жениться, рыбачить, охотиться, пересчитывать деньги. Не рекомендуется покупать веревки — это может предвещать беду в семье. Нельзя варить и употреблять кисель — существует поверье, что это к покойнику в доме.
Приметы
Если 8 января снег прилипает к рукам, то стоит ожидать скорого потепления, а если синицы громко кричат, то нужно готовиться к морозам. Если вороны кружат над землей и каркают, то близится снегопад и вьюга. А вот мороз 8 января указывает на то, что лето будет холодным.
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Элина Позднякова