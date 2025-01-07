Президент России поздравил граждан страны с Рождеством

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником Рождества Христова. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым», — с таких слов начинается текст.Глава государства отметил значение Рождества как праздника, который вдохновляет на добрые дела и подчеркивает важность семейных традиций, передающихся из поколения в поколение.
«Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания», — написал Путин.В ночь с 6 на 7 января президент посетил рождественскую службу в московском храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Путин традиционно участвует в богослужениях на этот праздник, подчеркивая важность православных традиций для страны.
Читайте также:
Путин подписал первые документы в 2025 году
Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе
Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
Мария Моисеева