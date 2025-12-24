Храпящих людей предупредили о повышенных рисках инфаркта и инсульта
Храп может быть признаком серьезного заболевания. Об этом предупредил невролог, профессор, заслуженный врач Республики Татарстан Эдуард Якупов в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что храп часто связан с синдромом обструктивного апноэ сна. Это заболевание характеризуется периодическими остановками дыхания во время сна, которые могут продолжаться от нескольких секунд до целой минуты. В такие моменты уровень кислорода в крови значительно падает, что оказывает негативное воздействие на мозг, отметил Якупов.
Он сравнил это с удушением: прекращают поступать кровь и кислород. Мозг воспринимает угрозу как опасность и реагирует выбросом кортизола, повышением давления и сильным стрессом. По словам невролога, современные исследования показывают, что это увеличивает риск инфаркта, инсульта и рака в четыре-шесть раз.
Читайте также: