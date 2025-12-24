В Санкт-Петербурге завершают работы по праздничному оформлению
Работы по украшению Санкт-Петербурга к Новому году завершатся до 26 декабря. Об этом рассказал заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Николай Попченков.
По его словам, в текущем году к прошлогодним украшениям добавили новые.
«Несколько лет назад на Новый год в Александровском саду появился светящийся фонтан. Позже к нему добавили управляемое северное сияние. И в этом году нанесли последние штрихи — поставили девять светодиодных динамических арок в виде падающих звёзд на центральной аллее, ближе к Конногвардейскому бульвару появилось звёздное небо», — рассказал Попченков в разговоре с «Петербургским дневником».
Он уточнил, что в общей сложности над центральной аллеей Александровского сада установлено более трёх тысяч сноуфоллов, которые создают эффект падающего снега.
Попченков уточнил, что новый проект стал продолжением идеи по комплексному оформлению локации.
Сейчас продолжаются работы по украшению Малой Конюшенной улицы. Здесь устанавливают светодиодный тоннель с фотозонами. Завершается праздничное оформление Сенной площади.
Уже готовы принимать гостей стрелка Васильевского острова, Конногвардейский бульвар, а также мост Александра Невского, где разместили 200 декоративных елей и пять линий гирлянд.