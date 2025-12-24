В Санкт-Петербурге завершают работы по праздничному оформлению

24 декабря 2025, 14:51

Фото: iStock/yulenochekk

Работы по украшению Санкт-Петербурга к Новому году завершатся до 26 декабря. Об этом рассказал заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Николай Попченков.





По его словам, в текущем году к прошлогодним украшениям добавили новые.





«Несколько лет назад на Новый год в Александровском саду появился светящийся фонтан. Позже к нему добавили управляемое северное сияние. И в этом году нанесли последние штрихи — поставили девять светодиодных динамических арок в виде падающих звёзд на центральной аллее, ближе к Конногвардейскому бульвару появилось звёздное небо», — рассказал Попченков в разговоре с «Петербургским дневником».