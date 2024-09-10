Хромушин: Готовность ЖКХ Московской области к зиме составила 91%

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Подмосковье активно готовится к началу отопительного сезона, работы ведутся с опережением графика: на сегодняшний день проверку прошёл 91% объектов, что на один процент больше, чем ожидалось. Об этом доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона вице-губернатор области Евгений Хромушин.
«По состоянию на начало осени готовность Московской области к зиме составляет 91% при плане 90%. Гидравлические испытания проведены на 9 тысячах 924 километрах теплосетей — это 95% из имеющихся в регионе. Кроме того, проведено более 5 тысяч противоаварийных тренировок, что составляет 80% от запланированного», — сказал Хромушин.Он также напомнил, что в регионе ведётся диспетчеризация котельных. Она позволит в автоматическом режиме оперативно получать данные об идущих технологических процессах.
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