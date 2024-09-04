Все многоквартирные дома Раменского подготовят к зиме до 15 октября

В МОНИКИ имени Владимирского стратовал новый учебный год, и на факультет усовершенствования врачей поступило свыше 770 молодых специалистов. Сегодня, 4 сентября, в институте проходят встречи для новых ординаторов с представителями деканата и кафедр.

На днях учреждение посетили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова и министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.



В рамках визита министры вместе с директором МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Константином Соболевым и директором Московского областного медицинского колледжа Саркисом Бабаяном посетили Московский областной медицинский колледж и собрание профессорско-преподавательского коллектива факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского, где поздравили студентов и преподавателей с началом нового учебного года.Также во время мероприятия эксперты ознакомились с приемным отделением МОНИКИ и высокотехнологичным оборудованием и возможностями применения новых технологий.







«Хочу поздравить всех с началом нового учебного года! Сегодня у нас обучается полторы тысячи ординаторов – это много. Наш Институт сейчас очень востребован и молодые специалисты хотят у нас учиться. Благодаря оснащению нашего Института высокотехнологичным оборудованием, открытию современных операционных и новых лабораторий, постоянному совершенствованию образовательных программ и внедрению новых технологий в обучение наши ординаторы могут получать качественное образование и становится квалифицированными специалистами, получая все необходимые знания, навыки и опыт», – рассказал Соболев.



