Все многоквартирные дома Раменского подготовят к зиме до 15 октября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подготовка к осенне-зимнему периоду стала одной из главных тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы Раменском городского округа Эдуардом Малышевым. Как отметил врип, все котельные и тепловые сети полностью готовы к отопительному сезону.
«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. Сегодня предлагаю обсудить ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете. Модернизация системы ЖКХ, благоустройство, экономика, индустриальный парк – всё это имеет принципиально важное значение», – подчеркнул Воробьёв.
«В округе 95 котельных, все они полностью готовы, а также 324 км тепловых сетей – готовность тоже 100%. В общей сложности у нас 1589 многоквартирных домов. Готовы 67% из них, подписано 1059 паспортов. К 15 октября планируется подготовить 100% МКД», – отчитался Малышев.
До конца года в планах – заменить порядка 220 м тепловых сетей от котельной «Рыболово», которые проложили еще в 1989 году. На 2024-2025 годы запланировано строительство блочно-модульной котельной для «Доброго дома «Раменский», который сейчас отапливается угольной котельной, а также ещё двух БМК. Помимо этого, планируется устройство теплосетей рядом с усадьбой Быково – они охватят девять МКД. Будет построена и газовая котельная для снабжения 31 дома ЖК «Раменский».
В рамках модернизации системы электроснабжения в округе заменили более 350 опор, 31 трансформатор, перетянули свыше 24 км линий электропередачи, расчистили от сухостойных деревьев 20 км трасс вдоль ЛЭП.
Помимо этого, Малышев доложил губернатору, что совместно с ПАО «Россети Московский регион» реализуется проект по перекладке линий с 6 на 10 тыс. вольт и заменой 57 трансформаторных подстанций в самом напряжённом месте – от деревни Тимонино до деревни Островцы. Работы рассчитывают закончить в этом году. В результате качество электроснабжения улучшится для более чем 10 тыс. жителей.
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