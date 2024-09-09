Компания «Газпром теплоэнерго» запустила в Клину 14 новых котельных

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Модернизацию системы теплоснабжения ведёт на территории городского округа Клин ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, подписанного с компанией правительством Московской области и администрацией округа, к сентябрю в округе запустили уже 14 котельных, построенных по этому соглашению, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Ход реализации концессионного соглашения обсудили с главой Клина Алёной Сокольской в ходе рабочей поездки в округ гендиректор АО «Газпром теплоэнерго» Елена Осина и гендиректора ООО «Газпром теплоэнерго МО» Станислав Маржохов.«К сентябрю 2024 года компания «Газпром теплоэнерго МО» построила и запустила ряд объектов теплоснабжения, включая 14 блочно-модульных котельных. Было также проведено техническое перевооружение семи центральных тепловых пунктов, построено и реконструировано 14 участков тепловых сетей. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на 18 объектах», — говорится в сообщении.
«Хотелось бы отметить позитивный опыт реализации концессии на территории Клинского городского округа. С главой округа у нас достигнуто взаимопонимание и взаимодействие, что позволяет здесь успешно решать задачи по повышению качества теплоснабжения», — сказала Елена Осина.На совещании участники обговорили сроки ввода в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения в этом году и планы на будущий год.
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