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Компания «Газпром теплоэнерго» запустила в Клину 14 новых котельных

09 сентября 2024, 12:42
Фото: iStock/antos777

Фото: iStock/antos777

Модернизацию системы теплоснабжения ведёт на территории городского округа Клин ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, подписанного с компанией правительством Московской области и администрацией округа, к сентябрю в округе запустили уже 14 котельных, построенных по этому соглашению, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«К сентябрю 2024 года компания «Газпром теплоэнерго МО» построила и запустила ряд объектов теплоснабжения, включая 14 блочно-модульных котельных. Было также проведено техническое перевооружение семи центральных тепловых пунктов, построено и реконструировано 14 участков тепловых сетей. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на 18 объектах», — говорится в сообщении.
Ход реализации концессионного соглашения обсудили с главой Клина Алёной Сокольской в ходе рабочей поездки в округ гендиректор АО «Газпром теплоэнерго» Елена Осина и гендиректора ООО «Газпром теплоэнерго МО» Станислав Маржохов.



«Хотелось бы отметить позитивный опыт реализации концессии на территории Клинского городского округа. С главой округа у нас достигнуто взаимопонимание и взаимодействие, что позволяет здесь успешно решать задачи по повышению качества теплоснабжения», — сказала Елена Осина.
На совещании участники обговорили сроки ввода в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения в этом году и планы на будущий год.

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«Непредсказуемые вещи»: Врач объяснил смерть 17-летней девочки от менингита
Врач Гальперин: при менингите человек не может нагнуть голову
09 сентября 2024, 13:02

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Несколько дней назад в Самарской области 17-летняя девочка за сутки «сгорела» от менингита на руках у родителей. У школьницы поднялась температура, пропал аппетит, появились пятна на теле, а позже отказали в работе органы. Однако, сданные в больнице анализы не показали никаких отклонений, как и врачи, которые сделали жаропонижающий укол и сказали оставаться дома до выздоровления.
После ухудшения состояния приехавшие инфекционисты поставили Арине диагноз — менингококковая инфекция, сказав, что надежды никакой нет.
Через несколько часов девочка умерла в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с «Радио 1» сообщил, что менингит, вызванный менингококковой инфекцией, является тяжелым и серьезным заболеванием.

«Без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко, не все врачи сталкивались с этой патологией. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьезной терапии», — сказал врач.

По его мнению, летальный исход 17-летней Арины мог произойти из-за врачебной ошибки, однако и здесь есть свои нюансы.

«Это могла быть врачебная ошибка, но чем она вызвана, нужно разбираться. Может, причина в том, что «клиника» была стерта: не всегда врач может сразу разобраться, если нет признаков конкретного заболевания, которое может развиваться очень быстро. Здесь непредсказуемые вещи. И смертность от менингита очень высокая. Это тяжелая патология. С другой стороны, у нас есть проблема со времен ковидной эпидемии в том, что ограничена госпитализация по другим заболеваниям, не касающимся коронавируса. И все насторожены относительно ковида, позабыв о том, что есть масса других тяжелых заболеваний. Здесь нужно пересматривать правила госпитализации», — объяснил эксперт.

Он добавил, что определить менингит может только специалист, но насторожить могут некоторые специальные признаки: ригидность затылочных мышц, когда человек не может нагнуть голову, очень выраженные головные боли с высокой температурой, плохое самочувствие во всем теле.

«Специфически нужно быть настроенным на ту или иную конкретную патологию, потому что заболеваний тяжелых много. Человек в таком состоянии должен находиться в стационарных условиях. Здесь вероятность ошибки всегда очень высокая. Нужно обращаться к специалисту в любом случае. А для врачей: нам нужны больше объемы стационарной помощи, чтобы не было ситуаций, когда мы хотим сократить поток госпитализаций, и в результате кто-то страдает. Пусть лучше будет больше госпитализацией, чем такого, что пропустили какое-то заболевание, и человек умирает», — заключил Семен Гальперин.

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«Без лишней эмоциональности»: Гороскоп с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака
09 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере не стоит бояться споров. Излагать свою точку зрения надо спокойно и без лишней эмоциональности, но с уверенностью. Важно обсудить мельчайшие детали и стремиться к порядку. В любви надо постараться быть приятным и позаботиться о привлекательном внешнем виде. Вести себя лучше деликатно и находить общие интересные темы для разговора. В вопросах здоровья важно не допускать резких перепадов настроения и поддерживать стабильный позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 9 по 15 сентября.

Овну надо быть терпимее и дипломатичнее. Ему помогут осмотрительность и не быстрое включение в дела.

Телец будет стремиться к гармонии во всём и к налаживанию взаимоотношений.

Близнецы захотят перемен в личной жизни и внесения в неё новизны. Необходимо поддерживать интерес и любопытство в любви.

Рак будет в центре внимания. Ему полезно встречаться с друзьями и заводить новые знакомства.

Льву потребуется внимательность и сконцентрированность на важных вопросах.

Дева будет целеустремленной и продуктивной. Она претворит свои идеи в жизнь.

Весам нужно больше усилий направить на духовное развитие и на поддержание духовных ценностей в отношениях с любимым человеком.

Скорпиону реалистично и практично надо относиться к планам. Упорная работа без отвлечения на мелкие раздражители принесёт успех.

Стрельцу его проницательный и острый ум поможет понять основополагающие важные моменты.

Козерогу надо запастись неоспоримыми фактами и проанализировать поступающую информацию неторопливо и основательно.

Водолею благоприятно проявить доброжелательность. Новые знакомства поспособствуют перспективе в карьере.

Рыбам надо использовать свою волю и оптимизм. Они почувствуют себя успешными и реализованными.

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Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану
09 сентября 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Генеральный директор телевизионного канала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова отпраздновали свою свадьбу 8 сентября. Торжество прошло в элитном ресторане подмосковного поселка Довиль, где молодоженов развлекали популярные артисты российской эстрады. О том, как прошла церемония и из-за чего рухнул брак уполномоченной по правам ребенка со священником расскажет редакция «Радио 1».

Личная жизнь Константина Малофеева


Со своей бывшей супругой адвокатом Ириной Вильтер Константин Малофеев познакомился в юные годы. В браке у них родились трое детей: сын Кирилл и две дочери — Наталья и Татьяна. Летом 2023 года появилась информация о том, что в жизни Константина произошли изменения — он и Ирина подали на развод спустя 20 лет брака.


Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Личная жизнь Марии Львовой-Беловой


В 2003 году Львова-Белова вышла замуж за программиста Павла Когельмана, который в 2019 году стал православным священником. Через два года после свадьбы в их жизни произошло радостное событие — у них родилась дочь, а вскоре появился и второй ребенок. В 2010 году семья отметила появление третьего малыша, а затем вновь отпраздновали пополнение. Позже супруги приняли важное решение усыновить четверых детей.

В 30 лет Мария Львова-Белова снова стала мамой, когда в 2018 году у нее и ее супруга родился пятый совместный ребенок. Позже их большая семья расширилась еще на 13 подростков с ментальными нарушениями, на которых Мария оформила опеку и устроила в поместье под названием «Новые берега». В 2022 году, уже в роли детского омбудсмена, она усыновила 15-летнего юношу из Мариуполя.

Однако многодетные супруги не смогли сохранить брак и разошлись. При этом официально Львова-Белова всё ещё не объявляла о разводе со своим бывшим супругом — священником Павлом Когельманом, с которым они повенчаны.

Когда Константин Малофеев и Мария Львова-Белова начали встречаться


Слухи об отношениях Малофеева и Львовой-Беловой появились зимой 2024 года. Тогда они приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге, где шли, держась за руки.

Как прошла свадьба Малофеева и Львовой-Беловой 8 сентября

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На свадьбе основателя телеканала «Царьград», олигарха Константина Малофеева и помощника уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой выступили известные артисты российской эстрады. Согласно информации телеграм-канала Baza, музыкальные номера для гостей исполнили Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин и Валерия.

При этом жених и невеста запретили Диме Билану исполнять сразу несколько его песен, среди них: «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной Хулиган».

Пользователи Сети предполагают, что это произошло из-за того, что одна из композиций рассказывает о пьяных похождениях ночного хулигана, а в другом треке есть слова: «Ты не моя пара», что, по все видимости, не понравилось молодоженам. Сама свадебная церемония прошла на вилле, которая является одной из самых престижных локаций для мероприятий в Подмосковье. Более ста приглашенных гостей присутствовали на празднике, среди которых были люди в церковных одеждах.

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«Социальная ипотека» помогла учительнице из Подольска приобрести квартиру
09 сентября 2024, 12:15

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Благодаря государственной программе «Социальная ипотека», учительница английского языка из Подольска смогла приобрести жильё в центре города, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Полина Милостивая работает в МОУ «Лицей № 1» и уже почти пять лет обучает детей английскому языку. По её словам, она выбрала эту профессию, вдохновившись своими учителями.

«Английский язык сейчас общемировой. Ребята, конечно, стремятся им овладеть. Я вижу на уроках отдачу учеников. Наблюдать за их успехами очень радостно», — делится она.

Полина жила со своей семьёй. От коллег она узнала о региональной программе поддержки в жилищном вопросе и решила воспользоваться ею. Теперь у Полины есть собственная двухкомнатная квартира.

«Дом находится в центре Подольска. При этом район тихий и спокойный. Мне это очень важно. Работая учителем, иногда хочется тишины. Одну комнату я определила как свое личное пространство. Вторая — для гостей» — говорит она.
С 2016 года в Московской области действует программа «Социальная ипотека», которую инициировал губернатор региона. Право на получение собственной недвижимости имеют медицинские работники, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Полный перечень специальностей и условия участия размещены на сайте Министерства жилищной политики Московской области.

В 2024 году планируется выдать 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека»: 160 медицинским работникам, 73 учителям, 57 молодым учёным и специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. Участники получают от региона 50 % от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет им ежемесячно компенсируют сумму основного долга, так что они оплачивают только проценты по кредиту.

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#подмосковье
#дом
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#социальная учителя
#московская область
#подольск
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В Московской области планируется строительсво ЖК «Легенда Марусино»
09 сентября 2024, 12:04

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы построят ЖК «Легенда Марусино», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение застройщику ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент») на строительство жилого комплекса комфорт-класса.

Дом будет состоять из двух корпусов, соединённых общей стилобатной частью, в которой разместятся коммерческие и торговые помещения, а на нижнем этаже будет подземный паркинг на более чем 150 машино-мест, девять из которых оснащены зарядными станциями для электромобилей.

В новых корпусах предусмотрено 347 квартир различных форматов — от студий до трёхкомнатных евро-квартир.Жилой комплекс «Легенда Марусино» будет состоять из двух жилых корпусов, благоустроенных дворовых территорий, новых проездов для автотранспорта, детских и спортивных площадок во дворах и велосипедной дорожки по периметру.

Также в комплексе будут расположены физкультурно-оздоровительный комплекс, почтовое отделение и полицейский участок.Девелоперы ФСК, Гранель, Самолёт, Пик, Сити21, Брусника и другие компании в Московской области строят необходимую инфраструктуру вместе с жилыми домами в рамках комплексного развития территорий.

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#министерство жилищной политики мо
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Минэнерго сообщило об исчерпании оставшихся от СССР резервов электроэнергии
09 сентября 2024, 11:58

Фото: iStock/Yelantsevv

Российская электроэнергетика в настоящее время недофинансированы, а созданные во времена СССР резервы исчерпаны. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он подчеркнул, что пример объединённой энергосистемы (ОЭС) Востока в очередной раз доказывает, что созданная в СССР энергетика полностью исчерпала свои резервы. Это произошло из-за отсутствия должного финансирования для модернизации оборудования и поддержания его в надлежащем состоянии.

По словам Цивилева, энергетическая система Дальнего востока вынуждена входить в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в частности, из-за переноса сроков капитального ремонта сразу нескольких ТЭС.

Ранее Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к тем регионам, где сохраняются высокие риски в электроэнергетике. Министерство в настоящее время реализует несколько мер, направленных на снижение аварийности и повышение надёжности предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что часть городов и предприятий Дальнего Востока сталкиваются с дефицитом электроэнергии в связи с ростом потребления электроэнергии.

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#минэнерго
#энергетика
#россия
#дальний восток
#ссср
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Строительная готовность школы в Зарайске на 825 учеников превысила 30%
09 сентября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Завершить строительство школы на 825 мест на улице Московской в городском округе Зарайск планируют к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Готовность здания составляет более 30%. На площадке задействованы более 60 рабочих и пять единиц техники. Ведутся монолитные работы, устройство кровли и наружных сетей, благоустройство территории. Площадь здания составит 16,3 тыс. кв. м. В нём будет всё для того, чтобы дети могли получать качественное образование», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, образовательное учреждение строится в рамках госпрограммы за счёт средств бюджета.

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#зарайск
#минстройкомплекс мо
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья напомнили о завершении срока оплаты коммунальных услуг
09 сентября 2024, 11:21

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В большинстве городских округов Московской области завершается рекомендуемый срок оплаты коммунальных услуг за текущий месяц, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Своевременная оплата счетов помогает избежать дополнительных расходов и обеспечивает стабильность работы жилищно-коммунальных систем.

Вот почему важно платить вовремя:

  • Ваш платёж будет учтён вовремя, и в следующей квитанции будут указаны только актуальные начисления.
  • Те, кто получает льготы и субсидии, смогут воспользоваться ими в полном объёме.
  • Вы избежите накопления долгов, штрафов, отключения услуг и судебных разбирательств.
  • Стабильные платежи поддерживают непрерывную работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Оплату коммунальных услуг без комиссии можно произвести различными способами:

Бонусная программа: при оплате в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» пользователи могут получить купоны на скидки в рамках программы «Коммунальный бонус». После оплаты им станут доступны различные предложения в разных категориях, таких как онлайн-магазины, образование, одежда и обувь, красота и здоровье, бытовая техника и многое другое.

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#подмосковье
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График движения на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД изменится до 21 октября
09 сентября 2024, 11:21

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Расписание электричек Казанского направления, а также график движения на МЦД-3 изменится с 14 сентября до 21 октября в связи с капитальным ремонтом пути на участке между станциями Москва-Пассажирская-Казанская и Перово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться с 00:30 14 сентября до 00:30 16 сентября и в то же время с 21 по 22 и с 28 по 29 сентября, а также с 5 по 7, с 12 по 14 и с 19 по 21 октября. Дорожники удалят старую рельсошпальную решётку, уложат новую, очистят и подсыпят щебёночный балласт и проведут выправку пути», — говорится в сообщении.
Во время работ у части поездов изменится время отправления и прибытия, у некоторых будет уменьшено число остановок на маршруте и укорочен сам маршрут, ряд электричек отменят. Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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