Хромушин рассказал о причинах перебоев в работе теплоснабжения в Электростали

Фото: Радио 1
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал причины, из-за который произошли перебои в работе котельной в Электростали. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Хромушин прибыл на место аварии и рассказал журналистам, что причинами являются недобросовестное отношение предпринимателя к своей работе.
Котельная обеспечивала тепловой энергией и горячей водой потребителей Восточного района Электростали. Это 208 МКД (этажность от 2 до 16), 74 индивидуальных жилых дома, 21 социально-значимый объект и 118 коммерческих объектов.
На данный момент идет ремонт аварийных котлов на территории котельной.
Стоит отметить, что для жителей будет сделан перерасчет коммунальных услуг на период отключения теплоснабжения в беззаявительном порядке.
Хромушин также отметил, что на собственника возбудили уголовные дела по четырем статьям, в том числе за оказание услуг ненадлежащего качества.
Читайте также:
Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
В Электростали ввели режим ЧС из-за перебоев с теплоснабжением
Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой 4 тыс жителей Балашихи
Котельная обеспечивала тепловой энергией и горячей водой потребителей Восточного района Электростали. Это 208 МКД (этажность от 2 до 16), 74 индивидуальных жилых дома, 21 социально-значимый объект и 118 коммерческих объектов.
«Причина в том, что предприниматель ради прибыли пойдет на любое правонарушение. Мы считаем , что здесь достаточным образом деньги по тарифу, которые получали с населения, не вкладывались в ремонт и модернизацию системы. <…>Котельная частная. Но людей бросить нельзя, поэтому Правительство само занимается устранением, ремонтом силами областных организаций.<…>Ни один из котлов на сезон не был готов. Об этом мы и прокуратура неоднократно выносили собственнику предупреждения , однако мер принято не было. Соответственно сегодня мы делаем это сами», - отметил Евгений Хромушин.
На данный момент идет ремонт аварийных котлов на территории котельной.
Стоит отметить, что для жителей будет сделан перерасчет коммунальных услуг на период отключения теплоснабжения в беззаявительном порядке.
Хромушин также отметил, что на собственника возбудили уголовные дела по четырем статьям, в том числе за оказание услуг ненадлежащего качества.
Читайте также:
Воробьёв потребовал наладить нормальное теплоснабжение в Электростали после сбоев в Восточной котельной
В Электростали ввели режим ЧС из-за перебоев с теплоснабжением
Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой 4 тыс жителей Балашихи
Мира Полтева