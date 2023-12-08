Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой 4 тыс жителей Балашихи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В бывшем военном городке Северный городского округа Балашиха достраивают газовую котельную. Она обеспечит теплом около 4 тыс человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Подошло к финалу строительство котельной мощностью 20 мегаватт. Её оснастят новым оборудованием отечественного производства – котлами, дымоходом, станцией подготовки воды и резервуарами резервно-топливного хозяйства. Объект обеспечит теплом и горячей водой около 4 тыс жителей Северного», – говорится в сообщении.Уточняется, что отоплением будут снабжены жилые дома и социальные объекты микрорайона.
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