Хромушин рассказал о ситуации на котельной в Климовске

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Сегодня вечером в микрорайоне Климовск городского округа Подольск восстановят подачу тепла и ГВС. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области.
Ранее на котельной Климовского патронного завода произошла авария из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар, что повлекло за собой утечку в нескольких местах. Под ограничение подачи тепла попали 173 МКД.
Всю ночь там посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков.На данный момент специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки.
Кроме этого, котельная отапливает ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания температурного режима там работают порядка десяти тепловых пушек, такие же временно отапливают и МКД.
По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.
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Всю ночь там посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков.На данный момент специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки.
«На ведомственной котельной Климовского патронного завода произошла авария в связи с отключением электроснабжения. При повторном запуске был гидроудар с тремя порывами. Так как котельная ведомственная, более того — режимная, о том, что запустить ее не получится, нас проинформировали достаточно поздно. Как только мы получили информацию, собрали здесь аварийные бригады практически со всей Московской области – «Мытищинская теплосеть», «Подольская теплосеть» и специализированные учреждения МОСВС. В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Кроме этого, котельная отапливает ОСП №5 Подольской областной клинической больницы. Для поддержания температурного режима там работают порядка десяти тепловых пушек, такие же временно отапливают и МКД.
По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.
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Мира Полтева