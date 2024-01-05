Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Прокуратура Московской области инициировала проверку исполнения жилищного законодательства из-за перебоев в предоставлении коммунальных услуг на территории Подмосковья.
Прокуроры оценят деятельность ресурсоснабжающих организаций, которые должны были обеспечить надлежащее техническое состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения.
В адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Сейчас на рассмотрении вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения. Также на контроль возьмут порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.
Ранее сообщалось, что завершены восстановительные работы на теплотрассе от котельной в Климовске городского округа Подольск.
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В Климовске завершили восстановительные работы на теплотрассе от котельной
В адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Сейчас на рассмотрении вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что завершены восстановительные работы на теплотрассе от котельной в Климовске городского округа Подольск.
«Завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ».Так, на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков», — сообщил губернатор городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.На данный момент специалисты занимаются заполнением систем теплотрасс. Тепло в домах Климовска появится в течение ближайших 3 часов.
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Мария Фирсова