Котельная в Подольске начнет полноценно функционировать в 21:00

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Работу котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске планируется полностью запустить сегодня в 21:00. Об этом сообщила администрации губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. И вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котел. Держу на личном контроле ситуацию вплоть до полного подключения жилфонда на Весенней к теплу <…> Создан оперативный штаб под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. В его работе задействованы все необходимые службы. Мы находимся на месте, принимаем всевозможные меры, чтобы как можно оперативнее устранить все технические неполадки<…> », — поделился глава городского округа Григорий Артамонов.
Пункты обогрева для жителей работают по двум адресам:
ул. Революции, 2 (гимназия им. Подольских курсантов)
ул. Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»).
Стоит отметить, что для доставки сюда людей организовали автобусный маршрут от ДК им.1 Мая.
По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.
В связи с установившимися аномально низкими температурами в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса. Также была усилена работа подведомственных служб и обеспечена готовность оперативного реагирования на нештатные ситуация аварийно-восстановительных бригад.
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Мира Полтева