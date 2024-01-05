В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения

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В связи с сильными морозами в Подмосковье усилена работа аварийных бригад по восстановлению электроснабжения. Также в областном Минэнерго сообщили о готовности резервных источников, пишет РИА Новости.
В связи с сильными морозами в Подмосковье усилена работа аварийных бригад по восстановлению электроснабжения. Также в областном Минэнерго сообщили о готовности резервных источников, пишет РИА Новости.
Отмечается, что основной причиной отключения стало превышение мощности, установленной договором, потребителями электроэнергии.
В ведомстве добавили, что восстановление осуществляется в «нормативные сроки».
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Отмечается, что основной причиной отключения стало превышение мощности, установленной договором, потребителями электроэнергии.
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Диана Аванесян