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Хромушин рассказал о сроках сезонного отключения горячей воды в Подмосковье

03 июня 2024, 13:52
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Сезонные отключения горячей воды в Московской области в этом году сократили до 10-14 дней, об этом сообщил на еженедельной конференции губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с членами регионального правительства и главами муниципалитетов вице-губернатор — министр энергетики области Евгений Хромушин.
«Нормативные сроки сезонного отключения горячей воды в Московской области — 14 дней. Но там, где позволяет система, просим коллег успеть сделать всё за десять дней. (…) Мы синхронизируем работу разными принципами, в том числе, даём горячее водоснабжение по трубам отопления, пока горячее водоснабжение в ремонте, потом наоборот – и так далее», — сказал Хромушин.
Он добавил, что в этом году в Московской области проводятся масштабные работы по модернизации систем теплоснабжения, из-за этого в некоторых населённых пунктах требуются более длительные отключения горячей воды. При этом усилия направляются на то, чтобы снизить дискомфорт для жителей.



«Там, где мы не успеваем сделать за 14 дней, мы делаем за два этапа, чтобы люди месяц не сидели без воды. Так что это 14 дней плюс 14 дней с соответствующим информированием», — пояснил Хромушин.
Он также рассказал, что в этом году в Московской области планируется провести гидравлические испытания на 100% сетей.

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#водоснабжение
#горячая вода
#московская область
#подмосковье
#вкс
Для лесных пожарных Подмосковья закупили патрульные машины
03 июня 2024, 14:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Семь патрульных автомобилей на базе полноприводного шасси УАЗ закупили для нужд лесной охраны Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Такие машины называются малыми лесопатрульными комплексами. Они укомплектованы оборудованием для подачи воды и ёмкостью для воды и рассчитаны на транспортировку группы лесных пожарных с групповым и индивидуальным снаряжением», — пояснил председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
Все малые лесопатрульные комплексы оснащены навигацией ГЛОНАСС, которая позволяет в любой момент времени узнать, где находится автомобиль и какие задачи выполняет.

Отмечается, что лесопожарная техника закупается в рамках реализации федеральной программы «Сохранение лесов» входящей в нацпроект «Экология». Средства на четыре автомобиля выделены из федерального бюджета, на три — из бюджета области.

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Интерактивной картой отключения горячей воды воспользовались уже 6 млн жителей Подмосковья
03 июня 2024, 14:08

Фото: iStock/Mariia Demchenko

Шесть миллионов человек воспользовались интерактивной картой, на которой размещена информация о сроках сезонного отключения горячей воды в Московской области. Об этом сообщил на еженедельной конференции губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с чренами регионального правительства и главами муниципалитетов вице-губернатор — министр энергетики области Евгений Хромушин.
«В Подмосковье работает карта отключений горячей воды. Здесь каждый человек, введя свой адрес, может получить информацию о том, когда будет отключена горячая вода и, самое главное, когда она будет включена. С начала года на эту карту зашли более 6 млн человек. И только за последний месяц этой картой воспользовались 500 тысяч человек. Это показывает большую востребованность этого сервиса», — сказал Хромушин.
Он добавил, что информирование населения о существовании такого сервиса, а также о сроках отключения подачи горячей воды, ведётся также через СМИ, окружные сообщества в соцсетях и через мессенджеры. Кроме того, информация размещается в личных кабинетах МосОблЕИРЦ и на платёжных квитанциях: там печатается QR-код, ведущий на интерактивную карту отключений.

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#подмосковье
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В Подмосковье прошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства
03 июня 2024, 13:55

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье определили лучших студентов-сварщиков регионального конкурса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился для студентов, обучающихся по профессии «Сварщик» и входящих в кластер «Металлургия».

«Первое место в конкурсе занял студент Сергиево-Посадского колледжа — Даниил Емельянов, второе место — Матвей Шишаев, третье место — Никита Красненков, студенты Профессионального колледжа «Московия». В конкурсе профессионального мастерства «День сварщика ZTZ» студенты показали своё умение и уровень подготовки. Участники соревновались не только за звание лучшего сварщика, но и за признание со стороны работодателей», — отметили в пресс-службе.

Все победители получили почетные грамоты и награды, а всем остальным участникам вручили памятные подарки от партнёров.

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Депутат Госдумы Колунов в Шаховской встретился с семьями участников СВО
03 июня 2024, 13:45

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Государственной думы РФ, председатель попечительского совета фонда «СК Развитие» Сергей Колунов в городском округе Шаховская провёл встречу с жёнами и родителями подмосковных военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.
По итогам встречи парламентарий выделил два момента, которые обсуждались наиболее активно. Во-первых, нашим бойцам, приезжающим домой в отпуск или по ранению, необходима комплексная психологическая поддержка. Об этом говорят и родственники бойцов, и сами военные.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Колунов отметил, что работа в этом направлении в городском округе уже ведётся и пообещал со своей стороны её всячески поддерживать. Депутат добавил, что в Шаховскую будут приезжать психологи из центра «Забота», встречаться и общаться с воинами, способствовать их плавному возвращению к полноценной мирной жизни.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Второй момент, который отметил депутат в ходе встречи с родственниками военных, касается непосредственно боевых действий. Как показал опыт спецоперации, высокую эффективность в борьбе с беспилотниками продемонстрировали охотничьи ружья.

«Оказывается дробь или картечь, выпущенная меткой рукой, делает невозможной работу дрона, как и просто его существование в качестве боевой единицы», — сказал Колунов.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Поскольку ружья охотничьи, их закупка в регулярные части Вооружённых сил не производится. По этой же причине не могут их передавать бойцам и волонтёры. Парламентарий пообещал на площадке Госдумы разработать правовой механизм, который позволит передавать ружья в зону проведения спецоперации.

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#спецоперация
#госдума
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Отец основателя «Макфы» обратился в Следственный комитет
03 июня 2024, 13:36

Фото: iStock/gorodenkoff

Отец основателя «Макфы» Михаила Юревича Валерий Юревич обратился в Следственный комитет после решения суда о передаче активов компании в собственность государства, информация опубликована на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».
«Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено», — цитирует пресс-служба адвокатской коллегии слова Валерия Юрьевича.

Уточняется, что отец главы компании хочет проверить правомерность решения суда, который арестовал активы «Макфы» по иску Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в конце мая 2024 года адвокат Вячеслав Плахотнюк сообщил о завершении процесса перехода активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в собственность государства. В собственность государства перешла не только сама «Макфа», но и АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат».

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#адвокат
#следственный комитет
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Генетика и деградация: Психиатр Теслер о причинах и признаках женского алкоголизма
Психиатр Теслер заявил, что женщины быстрее становятся зависимы от алкоголя
03 июня 2024, 13:27

Фото: Istock/millann

Бокал вина или коктейль в женских руках обычно ни у кого не вызывает косых взглядов, но женщины намного быстрее мужчин становятся зависимыми от алкоголя. И если бокал становится ежевечерним ритуалом, пора задуматься о зависимости.
Почему женщины начинают пить и поддается ли женский алкоголизм лечению в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

По мнению эксперта, предрасположенность к алкоголизму передается на генетическом уровне — если в семье были пьющие люди, то вероятность алкоголизма выше. Также влияет выработка фермента алкогольдегидрогеназа, который отвечает за расщепление алкоголя в организме.

«Если человек выпивает, в организме выделяется фермент и расщепляет алкоголь. Есть люди у которых генетически этот фермент очень плохо вырабатывается. Существуют даже целые этнические группы у которых практически нет этого фермента — это народы Крайнего Севера. Поэтому они очень быстро спиваются», — отметил Теслер.

Он рассказал, что у женщин привыкание к алкоголю вырабатывается намного быстрее, чем у мужчин.

«Когда женщина начинает много пить и теряет контроль, то проваливается на несколько позиций в социальном уровне и быстро деградирует», — пояснил специалист.

По его словам, женский алкоголизм плохо поддается терапии, а многие наркологи и вовсе не берутся за такое лечение.

«С женщинами работать сложнее. Они более капризные», — поделился психиатр.

Александр отметил, что женщина часто связывает свое желание выпить с проблемами на работе или в семье.

«Нужно просто находить другие механизмы снятия напряжения, если алкоголь становится транквилизатором — снимает напряжение, то нужно просто убрать его из рациона», — добавил Теслер.

Он добавил, что женщин, которые страдают алкоголизмом, часто бросают, либо всю жизнь борются с этой проблемой. Психотерапевт поможет назначить препараты, которые смогут вывести человека из этого напряжения. При обнаружении признаков алкогольной зависимости нужно помочь человеку и поддержка близких не будет лишней. Для каждого помощь индивидуальна, заключил эксперт.


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Заработал автобусный экспресс-маршрут от метро «Ховрино» до терминала D в Шереметьево
03 июня 2024, 13:22

Фото: пресс-служба компании «Аэроэкспресс»

Прямой автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево запустила компания «Аэроэкспресс», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию.
«Автобусы № 1195D курсируют каждый день с 5 утра до 0:20 в сторону Шереметьево и с 5:25 до 0:45 от аэропорта к метро. Автобусы отправляются каждые 20 минут и едут без остановок по платной трассе. Время в пути до терминала D занимает около двадцати минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 июня сокращён интервал экспресс-автобусов № 1195, курсирующих между станцией «Ховрино» и терминалами В и С аэропорта Шереметьево. Теперь они отправляются каждые восемь минут.

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Школьники представили свои разработки на фестивале «Робосити» в Одинцове
03 июня 2024, 13:09

Фото: Никита Сморкалов

Роботы готовят торты и поливают растения: школьники представили свои разработки участникам фестиваля «Робосити» в Одинцове. Об этом сообщил корреспондент.
Фестиваль проводился в Одинцове в седьмой раз.

«На фестивале часть успешных разработок демонстрировалась вне конкурса. Валерий Фокин автор КондиБота — аппарата для автоматического изготовления мини-тортиков. Пользователь КондиБота должен скачать мобильное приложение и на телефоне сконструировать свой тортик. Второй изобретатель Денис Бочуровский сконструировал робота для автоматического полива домашних растений. Когда земля высыхает, сопротивление падает, это фиксирует робот и включается подача воды, которая прекращается когда запрограммированные показатели приходят в норму. Третий изобретатель — Ольга Анта. На стенде Ольги были представлены четыре кинетические инсталляции из коллекции «Баланс», соответствующие четырём стихиям: земле, ветру, огню и воде», — поделился корреспондент.

В общей сложности на фестивале 300 детей и студентов из Москвы и Московской области соревновались в семи категориях.

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#школьники
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Подмосковная студентка победила на всероссийском конкурсе кондитеров
03 июня 2024, 13:03

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Третьекурсница Дмитровского техникума Екатерина Назарова заняла первое место на двенадцатом ежегодном конкурсе «Сладкая радость» для профессиональных кондитеров и студентов из разных регионов России, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Победа в таком конкурсе является значимым достижением для Екатерины Назаровой и важным шагом в её карьере кондитера», — отметили в министерстве.
На XII конкурсе «Сладкая радость» были заявлены темы «Счастливое детство» и «Детский праздник», кроме того, была специальная номинация, посвящённая 85-летию знаменитого кондитера Владимира Гуральника, являющегося автором рецептов тортов «Птичье молоко» и «Прага».

Ранее сообщалось, что подмосковный проект «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» стал победителем четвёртого сезона конкурса РФС «Россия – футбольная страна».

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