Хромушин рассказал о сроках сезонного отключения горячей воды в Подмосковье

Фото: пресс-служба правительства МО
Сезонные отключения горячей воды в Московской области в этом году сократили до 10-14 дней, об этом сообщил на еженедельной конференции губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с членами регионального правительства и главами муниципалитетов вице-губернатор — министр энергетики области Евгений Хромушин.
«Нормативные сроки сезонного отключения горячей воды в Московской области — 14 дней. Но там, где позволяет система, просим коллег успеть сделать всё за десять дней. (…) Мы синхронизируем работу разными принципами, в том числе, даём горячее водоснабжение по трубам отопления, пока горячее водоснабжение в ремонте, потом наоборот – и так далее», — сказал Хромушин.Он добавил, что в этом году в Московской области проводятся масштабные работы по модернизации систем теплоснабжения, из-за этого в некоторых населённых пунктах требуются более длительные отключения горячей воды. При этом усилия направляются на то, чтобы снизить дискомфорт для жителей.
«Там, где мы не успеваем сделать за 14 дней, мы делаем за два этапа, чтобы люди месяц не сидели без воды. Так что это 14 дней плюс 14 дней с соответствующим информированием», — пояснил Хромушин.Он также рассказал, что в этом году в Московской области планируется провести гидравлические испытания на 100% сетей.
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