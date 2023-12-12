Хромушин: тепло в дома жителей Электростали вернётся к вечеру

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Нормальную подачу тепла в домах жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, который находится в городе по его поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. Ситуацию взял на личный контроль глава региона.
По его словам, проблема состоит в том, что частник с начала отопительного сезона не может обеспечить нормальный режим работы котельной.
С начала отопительного сезона произошло уже 16 технологических нарушений. Самостоятельно частник с проблемой справиться не может. Правительство области создало оперативный штаб, составило план восстановления теплоснабжения.
Жителям домов в «Восточном» произведут перерасчёт за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Это будет сделано в проактивном формате – заявлений писать не надо.
Аналогичная ситуация была в Орехово-Зуевском городском округе, когда при наличии уголовного дела было арестовано и изъято имущество. Его передали в эксплуатацию областной компании.
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«Котельную сегодня остановили, чтобы подключить паровую ЦТП от Машиностроительного завода. Большое спасибо руководству МСЗ, которое включилось, понимая ситуацию. Мы обеспечим дополнительный источник тепловой энергии подачи в сеть и дополнительный источник пара. Одновременно идёт прочистка магистральных сетей, чтобы котлы не забивались, а также ремонт котлов и многое другое. Объём работы очень большой. Мы должны до 17 часов выполнить основные мероприятия, чтобы люди, вернувшись с работы, почувствовали у себя дома комфорт и тепло. Планируем, что температуру в котельной повысится до 75 градусов, а в квартирах будет не менее 18», – сказал Хромушин.
«В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. АО «ВКС» – одна из двух организаций в Московской области, которая не получила от Ростехнадзора паспорт готовности. Хотя котельная частная, правительство Московской области не может оставаться в стороне. Мы приняли решение направить в помощь частнику представителей областных предприятий для оперативного ремонта котельной и подключения к дополнительному источнику», – пояснил вице-губернатор.Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 208 многоквартирных и 74 индивидуальных жилых домов, в которых проживают около 37 тыс человек, а также 21 социальный и 118 коммерческих объектов. Она была построена 50 лет назад. Несмотря на проведённую в 2020-2021 годах модернизацию, в котельной регулярно происходят сбои. В результате не получается выдерживать температурный и гидравлический режимы.
С начала отопительного сезона произошло уже 16 технологических нарушений. Самостоятельно частник с проблемой справиться не может. Правительство области создало оперативный штаб, составило план восстановления теплоснабжения.
Жителям домов в «Восточном» произведут перерасчёт за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Это будет сделано в проактивном формате – заявлений писать не надо.
«Мы считаем, что деньги, которые частник получал по тарифам от населения, недостаточно вкладывались в ремонт и модернизацию системы теплоснабжения. Ни один из котлов не был готов к сезону. Прокуратура не раз выносила собственнику предупреждение, однако меры приняты не были», – отметил Хромушин.По его словам, представители правоохранительных органов должны принять решения с точки зрения ответственности собственника. Этот частник работает в восьми муниципалитетах. По представлению генпрокуратуры у него уже изымали имущество в городском округе Щёлково.
Аналогичная ситуация была в Орехово-Зуевском городском округе, когда при наличии уголовного дела было арестовано и изъято имущество. Его передали в эксплуатацию областной компании.
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Лора Луганская