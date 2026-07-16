«Хронический стресс»: косметолог объяснила, почему Макрон резко постарел
Косметолог Радина: Макрон сильно постарел из-за хронического стресса
Президент Франции Эммануэль Макрон сильно постарел за последние девять лет из-за хронического стресса. Так считает врач-косметолог Кристина Радина.
По словам эксперта, за последние годы у Макрона углубились носогубные складки, «поплыл» овал лица, а также снизилась упругость кожи. Радина уточнила, что на скорость старения влияют не только генетика, но и питание, сон, стресс и уход за кожей.
«Что касается генетики, то здесь все зависит от наследственного типа старения: одни люди визуально выглядят моложе своих сверстников в силу генетической предрасположенности. В случае с Макроном мы наблюдаем достаточно сильные возрастные изменения за девять лет, хотя потенциал для более молодого вида, безусловно, был», — отметила Радина в разговоре с Life.ru.
Она добавила, что постоянные перелеты, смена часовых поясов и недостаток сна повышают уровень стресса, что, в свою очередь, тормозит выработку коллагена и портит состояние кожи. Так, старение Макрона косметолог объяснила именно хроническим стрессом. Мужчины его возраста, а президенту Франции 48 лет, при правильном образе жизни выглядят значительно моложе, заключила Радина.