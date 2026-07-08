«Макрон кончился»: раскрыто, почему Ле Пен допустили до участия в выборах президента Франции
Обозреватель Бернардини: На выборах президента Франции участвовать некому
Решение о допуске лидера радикальной политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к выборам президента Франции является политическим. Такую точку зрения выразил политический обозреватель Марк Бернардини.
Ранее стало известно, что французский суд смягчил наказание для Ле Пен. Теперь она получила возможность участвовать в выборах президента Франции в 2027 году.
«Да, Макрон весь кончился. Какой у него рейтинг? 12%? Это один самых низких показателей доверия избирателей во всей Западной Европе. В следующих выборах он, к своему счастью, вообще участвовать не сможет. Если бы участвовал, то получил бы с гулькин нос. Время Макрона истекло», — уверен Бернардини.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он добавил, что допуск Марин Ле Пен к выборам президента указывает на грядущие перемены. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подал в отставку, следующим свой пост покинет и канцлер Германии Фридрих Мерц. Обозреватель подчеркнул, что рано или поздно власть в Европе окажется в руках «каких-то других людей».
Бернардини также отметил, что у Ле Пен есть своя электоральная база. Не исключено, что за нее проголосуют те люди, которым надоела «вся евросоюзная верхушка».