«Независимо от усов и бороды»: политолог оценил поцелуи Макрона на саммите ЕС

14 июля 2026, 20:51

Политолог Дудчак: кадры с саммитов ЕС нужно помечать «18+» из-за Макрона

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Кадры с проведения европейских саммитов необходимо обозначать пометкой «18+» из-за желания президента Франции Эммануэля Макрона целовать своих коллег. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.





Напомним, по прибытии в Елисейский дворец на ужин Владимир Зеленский при встрече чуть не поцеловал в губы Макрона*. Оба в этот момент весело рассмеялись и продолжили общение.





«Иногда кадры с европейских саммитов нужно просматривать с пометкой "18+", потому что мы то и дело видим эти показательные поцелуи: Макрон с Зеленским, Дуда с Зеленским, объятия Макрона и Пашиняна, когда они шлют друг другу сердечки и воздушные поцелуйчики*», — отметил Дудчак в разговоре с Life.ru.