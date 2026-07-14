«Независимо от усов и бороды»: политолог оценил поцелуи Макрона на саммите ЕС
Политолог Дудчак: кадры с саммитов ЕС нужно помечать «18+» из-за Макрона
Кадры с проведения европейских саммитов необходимо обозначать пометкой «18+» из-за желания президента Франции Эммануэля Макрона целовать своих коллег. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.
Напомним, по прибытии в Елисейский дворец на ужин Владимир Зеленский при встрече чуть не поцеловал в губы Макрона*. Оба в этот момент весело рассмеялись и продолжили общение.
«Иногда кадры с европейских саммитов нужно просматривать с пометкой "18+", потому что мы то и дело видим эти показательные поцелуи: Макрон с Зеленским, Дуда с Зеленским, объятия Макрона и Пашиняна, когда они шлют друг другу сердечки и воздушные поцелуйчики*», — отметил Дудчак в разговоре с Life.ru.
По его словам, Макрон испытывает «особую нежную страсть не только к Зеленскому, но и ко всем, кого можно обнять и поцеловать, независимо от наличия усов или бороды*». Политолог также уточнил, что практически ни у кого из представителей политической элиты Европы нет детей. Поэтому страны, которые пытаются бороться с этим, получают санкции, а Россия «не хочет Европу», заключил эксперт.