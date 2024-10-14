«Худеть во сне»: Нутрициолог назвал неожиданную пользу хурмы

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Осень — время хурмы. Сегодня восточный фрукт выращивают во всех уголках мира. И ничего удивительного: хурму используют во многих рецептах, а полезные свойства делают её любимицей тех, кто старается сбалансировать и разнообразить рацион.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, в какое время лучше употреблять хурму, чтобы она приносила пользу организму.
По его словам, нет конкретного ограничения в употреблении продукта, однако нужно всегда учитывать свой базальный обмен, рассчитанный специальными формулами.
В завершении беседы Роман Пристанский рассказал о своем любимом рецепте с хурмой.
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«Все зависит от целей и задач, которые мы преследуем. Если наша задача — худеть, то за 4 часа перед сном хурму лучше не употреблять, так как она богата углеводами. Любой всплеск углеводов в вечерние часы откладывает засыпание, также выделится инсулин, и происходят процессы, которые не дают гормону роста помогать худеть во сне, когда мы отдыхаем и восстанавливаемся. Я бы предпочел употреблять это продукт днем либо утром», — объяснил эксперт.
По его словам, нет конкретного ограничения в употреблении продукта, однако нужно всегда учитывать свой базальный обмен, рассчитанный специальными формулами.
«Вы можете хоть дневную форму углеводов закрыть с помощью ягод, шоколада, хурмы — это никаким образом не повлияет на вес, если мы не превышаем нашу дневную калорийность. Здесь возникает вопрос полученного удовольствия от употребления того или иного продукта», — сказал нутрициолог.
В завершении беседы Роман Пристанский рассказал о своем любимом рецепте с хурмой.
«Отличный рецепт салата с козьим сыром, хурмой и любой мясной нарезкой (можно использовать вяленую грудку от индейки). Тонкими слойками нарезается мясо, добавляется козий сыр, хурма нарезается плотными кубиками, добавляется бальзамический уксус, соль, перец и любая зелень. Получается сочетание соленого, сладкого, мясного — очень богатый вкус, и сама хурма богата йодом», — порекомендовал собеседник.
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Анастасия Бондарева